"Інгулець" 25 жовтня у рамках 7-го туру УПЛ на власному полі зіграв проти "Маріуполя". Гості не зуміли використати перевагу на полі та везуть із Петрового лише одне очко.

Інгулець – Маріуполь 1:1

Голи: Балан, 6 – Бондаренко, 8

Тайм нереалізованих моментів

Футболісти "Інгульця" активніше розпочали поєдинок. Янаков добре обробив верхову передачу та насмілився пробити з-за меж штрафного майданчика – м'яч пролетів біля стійки воріт, пише 24 канал.

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На 6-й хвилині чудовий сейв виконав голкіпер гостей Гальчук. Бартуловіч класно пробив зі штрафного – воротар став на заваді удару, вибивши м'яч на кутовий.

Господарі розіграли кутовий, виконали передачу у штрафний майданчик, де найспритнішим виявився Балан. Він зіграв на випередження та першим був на м'ячі, не дозволивши голкіперу забрати м'яч до рук – 1:0.

Шалений початок у виконанні команд. Наступна атака "Маріуполя" стала відразу гольовою. Горбунов проштовхнув м'яч під опікою трьох гравців суперника, віддавши передачу на партнера по команді. Бондаренко більярдним ударом відправив м'яч у сітку воріт – 1:1.

"Маріуполь" вийшов вперед у рахунку, вдало замкнувши подачу з кутового. Але головний арбітр угледів порушення правил у атаці та скасував взяття воріт. Рахунок не змінився 1:1.

Знову гостро було біля воріт "Інгульця" після подачі з кутового .Чоботенко вистрибнув найвище за всіх гравців, але м'яч після удару головою пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Далі команди обмінювались небезпечними атаками, які не зуміли принести бажаний результат жодному клубу.

Танковський пробив з-за меж майданчика, але м'яч пролетів біля стійки. Не на такий удар сподівався гравець "Маріуполя".

Свисток судді зафіксував нічиї у першому таймі 1:1.

Перевага "Маріуполя"

На 57-й хвилині нереальну гольову нагоду втратив Сікан. Данило відгукнувся на передачу з флангу, але технічний брак форварда не дозволив його команді вийти вперед у рахунку.

Знову не пощастило Сікану. Голкіпер невдало зіграв на виході, але юний нападник не зумів результативно розпорядитись подарунком долі та перевести м'яч у порожні ворота.

До середини другого тайму ближчими до другого голу були у гостей. Але футболістам "Маріуполя" не вистачало злагодженості у завершальній стадії атаки.

"Інгулець" старався атакувати швидкими флангами. Але гострішими були гості.

Футболісти "Маріуполя" знову втратили прекрасну нагоду вийти вперед у рахунку. Голкіпер не дозволив відзначитись у його воротах.

У підсумку команди так і не зуміли визначити переможця у матчі – 1:1.

Найкращі моменти першого тайму

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