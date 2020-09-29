У вівторок, 29 вересня, київське "Динамо" грає матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником був бельгійський "Гент". Кияни вийшли вперед вже на 9-й хвилині.

"Динамо" вийшло вперед завдяки голу Буяльського на 9-й хвилині.

До теми Динамо – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Кендзьора віддав розрізний пас вперед на Буяльського. Півзахисник віддав пас на хід у штрафний майданчик на Супрягу. Нападник з кута штрафного від лінії поля прострелив в центр воротарського майданчика, куди увірвався Буяльський, який в дотик п’ятою переправив м’яч у ворота суперника.

Відео голу Буяльського

"Динамо" забило гол на 9-й хвилині, як і в першому матчі в Бельгії. Але тоді результативний пас віддав Буяльський, а автором голу – Супряга.

Згодом "Динамо" мало можливість подвоїти рахунок. Але м'яч після удару Шапаренка влучив у штангу. А добивання від Караваєва було неточним.