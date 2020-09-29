Минулого тижня в Парижі стартував Відкритий чемпіонат Франції з тенісу – Ролан Гаррос-2020. Цьогорічний турнір – уже 124-й в історії!

24 канал пропонує вашій увазі цікаві цифри та факти про Ролан Гаррос, який входить до серії чотирьох турнірів Великого шлема і єдиний серед них на грунтових кортах. Чемпіонат Франції зазвичай вдбувається протягом двох тижнів наприкінці травня й початку червня. Але цьогоріч його перенесли на вересень-жовтень через карантин.

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Перший турнір – перша сенсація

Дебютний Ролан Гаррос відбувся у 1891 році. Переміг досить несподівано британець Бріггз. У чому сенсація? В перших турнірах у Парижі брали участь лише члени французьких клубів, до яких не входили багато найсильніших тенісистів світу, а грали, в основному, місцеві маестро. І до 1932 року вони перемагали на всіх змагання – окрім найпершого.

Жінки почали виступати у чемпіонаті Франції з 1897-го. Перший титул завоювала француженка Франсуаза Массон.

"Мушкетери" з ракетками



"Кубок мушкетерів" Ролан Гаррос

Головний трофей чоловічого Ролан Гаррос – "Кубок мушкетерів" – названий на честь чотирьох тенісистів – Жака Брюньйона, Жана Боротра, Анрі Коші і Рене Лакоста. Цей квартет у 1927 році в фіналі Кубка Девіса здолав до того непереможну збірну США. Дещо пізніше відомий письменник Френсіс Скотт Фітцджеральд написав у автографічному есе "Відгомін століття джазу", що тільки-но французи всерйоз захопилися тенісом, як великі трофеї почали тікати з рук американців. Справді, чотири "мушкетери" з Франції впевнено домінувала на кортах світу: в 1920-1930-х роках вони завоювали загалом 55 нагород, 18 з яких – в індивідуальних змаганнях.

Зірка-модниця



Граційна Сюзанн​ Ленглен

Жіночий кубок Ролан Гаррос носить ім'я зірки французького тенісу Сюзанн Ленглен, яка виграла 86 (!) турнірів за кар’єру і двічі ставала олімпійською чемпіонкою. Саме завдяки Сюзанн, до речі, свого часу відбулося пом'якшення ігрового дрес-коду для тенісисток. Ленглен принципово відмовлялася виходити на корт у традиційних тоді довгих спідницях і жорстких корсетах. Француженка грала в легкому одязі, який не заважав рухатися. Крім того, Сюзанн започаткувала моду на стрічки, якими підв'язувалося волосся. Згодом так почали робити навіть чоловіки.

На честь героя війни



Спорткомплекс Ролан Гаррос

Головні корти Парижа були збудовані в 1928 році і названі на честь легендарного льотчика, героя Першої світової війни і великого шанувальника тенісу Ролана Гарроса. Ця арена – одна з найбільших і найзручніших у світі, а зіграти на центральному корті – велика честь для всіх спортсменів. Втім, є й сумний епізод в історії легендарного стадіону. В 1940 році під час окупації Франції фашисти облаштували на "Ролан Гаррос" тимчасовий табір для євреїв.

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Теніс під дулами автоматів

Того страшного 1940-го матчі чемпіонату Франції не гралися. А в 1941-1945 роках розіграші відбулися, але їх не визнали ні Французька тенісна федерація, ні оргкомітет турніру. В першу чергу тому, що в 1941-1944-му змагання відбувалися після "особливому дозволу" фашистської окупаційної влади. Таким чином німці намагалися викликати до себе хоч найменші симпатії з боку французів. Але це не допомогло…

Вправний "мушкетер"



Щойно Рафаель Надаль виграв черговий Ролан Гаррос

Найбільшу кількість турнірних перемог на Ролан Гаррос має Рафаель Надаль – 12. У 2017 році, після того, як іспанець вдесяте взяв Париж, йому вручили в постійне володіння копію "Кубка мушкетерів". У жінок найбільше титулів у Кріс Еверт – 7.

Мультипереможці Ролан Гаррос

(5 і більше перемог)

Чоловіки

Рафаель Надаль (Іспанія) – 12

Макс Декюжі (Франція) – 8

Б’єрн Борг (Швеція) – 6

Анрі Коше (Франція) – 5

Жінки

Кріс Еверт (США) – 7

Штефі Граф (Німеччина) – 6

Сюзанн Ленглен (Франція) – 6

Франсуаза Массон (Франція) – 5

За крок до українського тріумфу



Тріумф Андре Агассі і трагедія Андрія Медвєдєва

У 1999 році у фіналі Ролан Гаррос грали українець Андрій Медведєв і американець Андре Агассі. Наш земляк виграв два перших сети і вів у третьому 3:2 на своїй подачі. Якби Медведєв виграв 6-й гейм, то, скоріше за все, дотиснув би титулованого суперника. Але киянин припустився прикрих помилок, віддав свою подачу – і психологічно зламався. Агассі захопив ініціативу і впевнено виграв три сети. Загальний рахунок – 3:2 на користь Андре. Це був один із найдраматичніших фіналів на Ролан Гаррос. І один з найприкріших матчів у кар’єрі нашого Андрія Медведєва і в історії українського тенісу.

Ролан Гаррос: цікавинки і рекорди



Легенда тенісу Штеффі Граф

Ролан Гаррос – перший турнір Великого шлема, на якому дозволили грати професіоналам. Сталося це в 1969 році.

– перший турнір Великого шлема, на якому дозволили грати професіоналам. Сталося це в 1969 році. Рекорд відвідування турніру : 480 575 глядачів у 2019 році.

: 480 575 глядачів у 2019 році. Рекорд телеперегляду матчу : 116 мільйонів (!) глядачів. Така кількість фанатів зібралася біля екранів у 2011 році під час фінального поєдинку Лі На проти Франчески Сьявоне – за китаянку вболівали більше 100 мільйонів земляків. Вона їх не розчарувала і виграла титул.

: 116 мільйонів (!) глядачів. Така кількість фанатів зібралася біля екранів у 2011 році під час фінального поєдинку Лі На проти Франчески Сьявоне – за китаянку вболівали більше 100 мільйонів земляків. Вона їх не розчарувала і виграла титул. Наймолодші переможці турніру : жінки – Моніка Селеш у 1990 (16 років 169 днів); чоловіки – Майкл Чанг у 1989 (17 років 109 днів).

: жінки – Моніка Селеш у 1990 (16 років 169 днів); чоловіки – Майкл Чанг у 1989 (17 років 109 днів). Найстарші переможці : жінки – Жужі Кормочі в 1958 (33 роки); чоловіки – Андре Вашеро – у 1901 (40 років 9 місяців). Цікаво, що наступний Ролан Гаррос-1902 виграв його молодший брат – Марсель.

: жінки – Жужі Кормочі в 1958 (33 роки); чоловіки – Андре Вашеро – у 1901 (40 років 9 місяців). Цікаво, що наступний Ролан Гаррос-1902 виграв його молодший брат – Марсель. Рекордна кількість виступів – Наталі Тозья (18 турнірів).

– Наталі Тозья (18 турнірів). Найбільше матчевих перемог : чоловіки – Гіл’єрмо Вілас (56 перемог у 73-х поєдинках), жінки – Штеффі Граф (84 перемоги у 94-х матчах).

: чоловіки – Гіл’єрмо Вілас (56 перемог у 73-х поєдинках), жінки – Штеффі Граф (84 перемоги у 94-х матчах). Найтриваліші матчі : жінки – Бюїссон vs фон Лоттум у 1995 (4 години 7 хвилин); чоловіки – Фабріс Санторо vs Арно Клемана у 2004 (6 години 33 хвилини).

: жінки – Бюїссон vs фон Лоттум у 1995 (4 години 7 хвилин); чоловіки – Фабріс Санторо vs Арно Клемана у 2004 (6 години 33 хвилини). Накоротші матчі: жінки – Штеффі Граф vs Наташа Звєрєва – 6:0, 6:0 у 1988 (34 хвилини); чоловіки – Карел Новачек vs Едуардо Бенгоечеа – 6:0, 6:0, 6:0 у 1987 (29 хвилин).

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