Депутат Верховної Ради та борець Жан Беленюк заразився COVID-19. Беленюк здав позитивний тест і перебуває на самоізоляції.

29-річний Беленюк, який у Раді представляє партію "Слуга народу", повідомив про те, що заразився коронавірусом, у своєму фейсбуці. Жан записав відеозвернення.

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Що відомо про стан Беленюка

Беленюк повідомив про перебіг хвороби. Протягом декількох днів у Жана тримається темература 37 градусів.

Він відчуває ломоту в тілі, а під вечір болить голова.

Жан заявив, що, здаючи тест, був переконаний, що хворий. За словами борця, він припускає, що знає, де міг заразитися.

Окрім того, Жан заявив, що вестиме блог, як бореться з коронавірусом.

Скільки депутатів перехворіли коронавірусом

Наприкінці серпня Дмитро Разумков повідомив, що від початку карантину на коронавірус перехворіли 23 парламентарі. Скільки таких зараз – точно невідомо.

Які депутати перехворіли COVID-19 (неповний перелік):