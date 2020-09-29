Визначився перший фіналіст плей-офф Української хокейної ліги. Ним став "Кременчук", який у півфіналі в серії до чотирьох перемог обіграв "Білий Барс".

Із завданням виходу у фінал плей-офф "Кременчук" впорався за чотири матчі. Два з них відбулися ще до вимушеного карантину, на який відправили команди вже після поновлення чемпіонату.

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Два матчі вже після відновлення відбулися в Білій Церкві. І в обох матчах гравцям "Кременчука" вдавалося закинути у ворота суперника по 9 шайб. В першому домашньому матчі "барси"відповіли на це двома влучними кидками. А другій грі – вже чотирма. Та від вильоту їх це не врятувало.

Щодо "Кременчука", то для команди це третій фінал УХЛ. Команда здобувала медалі в кожному сезоні, в якому виступала.

Другим фіналістом стане переможець пари "Донбас" – "Дніпро". Поки в цій парі попереду донецький клуб 2:1.

Перший матч фінальної серії відбудеться через два дні після закінчення останнього матчу півфіналу.