Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф та відео голів
У вівторок, 29-го вересня, відбулися перші-матчі відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. За підсумками матчів визначилися ще три учасники групового етапу.
Динамо – Гент 3:0
Голи: Буяльський, 9, Де Пена, 36 (п), Родрігес, 49 (п)
Київське "Динамо" за сумою двох матчів пройшло бельгійський "Гент". Український клуб здобув перемогу вдома та на виїзді, повідомляє 24 канал.
Динамо – Гент відеоогляд
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Омонія – Олімпіакос Пірей 0:0
Грецький "Олімпіакос" після домашньої перемоги над кіпрською "Омонією" зміг відстояти перевагу на виїзді.
Омонія – Олімпіакос Пірей відеоогляд
Ференцварош – Молде 0:0
Угорський "Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров, вийшов у груповий етап. Після нічиє на виїзді 3:3 угорський клуб вдома відіграв внічию 0:0 та пройшов завдяки голам на виїзді.
Ференцварош – Молде відеоогляд