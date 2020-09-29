У вівторок, 29-го вересня, відбулися перші-матчі відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. За підсумками матчів визначилися ще три учасники групового етапу.

Динамо – Гент 3:0

Голи: Буяльський, 9, Де Пена, 36 (п), Родрігес, 49 (п)

Київське "Динамо" за сумою двох матчів пройшло бельгійський "Гент". Український клуб здобув перемогу вдома та на виїзді, повідомляє 24 канал.

Динамо – Гент відеоогляд

Варте уваги Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вже гарантував собі участь у груповому етапі

Омонія – Олімпіакос Пірей 0:0

Грецький "Олімпіакос" після домашньої перемоги над кіпрською "Омонією" зміг відстояти перевагу на виїзді.

Омонія – Олімпіакос Пірей відеоогляд

Ференцварош – Молде 0:0

Угорський "Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров, вийшов у груповий етап. Після нічиє на виїзді 3:3 угорський клуб вдома відіграв внічию 0:0 та пройшов завдяки голам на виїзді.

Ференцварош – Молде відеоогляд