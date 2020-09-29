Українська тенісистка Катерина Козлова 29 вересня покинула Ролан Гаррос. 99-а ракетка світу програла в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Катерина Козлова – Паула Бадоса Хільберт 1:2 (2:6, 6:4, 3:6)

До речі Українка Костюк розгромно програла 84-й ракетці світу і покинула Ролан Гаррос: відео

Кривдницею українки стала 22-річна представниця Іспанії Паула Бадоса Хільберт, яка в рейтингу WTA посідає 87 місце. Про це повідомляє 24 канал .

Хід гри

Українка у першому сеті провально відіграла на власній подачі. Катерині не вдалося жодного разу захистити свою подачу.

До честі Козлової слід сказати, що вона оформила два брейки, але цього виявилося замало, щоб нав'язати боротьбу.

У наступній партії 26-річна українка діяла набагато краще на своїй подачі, вигравши 4 гейми. До цього Катерина додала два брейки, що дозволило їй виграти сет.

На старті вирішального сету Козлова першою віддала іспанці свою подачу. У підсумку це дозволило Бадосі Хільберт дотиснути українку – 6:3.

На Ролан Гаррос з представниць України залишилася тільки Еліна Світоліна. У другому колі суперницею Еліни стане мексиканка Рената Сарасуа, яка посідає 178 місце у рейтингу WTA.