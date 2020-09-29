Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у дебютному для себе матчі першого кола відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Марта Костюк в двох партіях поступилася японці Нао Хібіно – 6:4, 6:0. Про це пише 24 канал.

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Матч тривав 59 хвилин. Українка зробила 2 ейси, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 2/5 брейкпоінтів.

Костюк розпочала зустріч з програної подачі, але швидко відіграла брейк. До кінця партії суперниці ще тричі брали чужу подачу. Другий сет Марта програла всього за 19 хвилин, зробивши 13 невимушених помилок.

Костюк продовжить змагання у Парижі у парному розряді разом з білорускою Олександрою Саснович.

Марта Костюк – Нао Хібіно відеоогляд матчу

Виступи інших українок

Сьогодні свій матч першого кола зіграє ще одна українка – Катерина Козлова.

Напередодні турнір залишила Катаріна Завацька, поступившись восьмій ракетці світу, бельгійці Кікі Бертенс. Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах здолала росіянку Варвару Грачьову.