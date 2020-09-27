Чернігівська "Десна" після вильоту з Ліги Європи реабілітувалася у чемпіонаті України. У неділю, 27 вересня, чернігівці перемогли львівський "Рух" у 4 турі УПЛ.

Десна – Рух 3:1

Голи: Тотовицький, 13, Дегтярьов, 45, Будківський, 71 – Климчук, 30

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Хід поєдинку

Уже на 12-й хвилині гри господарі поля отримали шанс відкрити рахунок у грі, пише 24 канал. Гуцуляк у штрафному пробив та влучив у руку Ґліха. Удар з позначки впевнено виконав Тотовицький.

На 17-й хвилині "Рух" вистрілив подвійним моментом. Спершу Климчук сильно пробив з дальньої відстані й Паст відбив перед собою. На добиванні був Кухаревич, але з вбивчої позиції пробив повз ворота.

Через 13 хвилин львів'яни таки зрівняли рахунок: після вкидання з-за бокової лінії у штрафний "Десни" послідував навіс і Климчук потужно пробив головою – 1:1.

Все ж на перерву у статусі лідера пішла "Десна", яка виглядала агресивніше. Тотовицький елегантним пасом вивів Дегтярьова віч-на-віч з Бандурою і той переграв голкіпера.

По перерві ледь не збільшив рахунок Тотовицький: він прорвався майже до штрафного "Руху" та завдав дальнього удару. М'яч пролетів повз ворота. На 71-й хвилині Тамм був близький, щоб збільшити перевагу "Десни", але його удар упритул взяв Бандура.

Та вже буквально за мить чернігівці домоглися свого. Після подачі у штрафний захисники "Руху" забули про Будківського й той розстріляв Бандуру – 3:1.

На 82-й хвилині Русин був близький, щоб повернути інтригу в гру. Футболіст "Руху" з меж штрафного завдав обвідного удару, але Паст здійснив ефектний порятунок.

Більше голів та гострих моментів у матчі не було. Перемога "Десни" з рахунком 3:1.

Десна – Рух відеоогляд

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