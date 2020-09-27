"Львів" після жахливого першого тайму розгромно програв "Зорі": відео
27 вересня "Львів" зустрівся із "Зорею" у матчі 4-го туру УПЛ. Команда Віктора Скрипника без проблем знищила господарів зустрічі.
Львів – Зоря 0:5
Голи: Юрченко, 3, Громов, 6, 27, Гладкий, 33, 37
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Жахливий гра господарів
Львів зустрів команди дощем, тому матч обіцяв бути цікавим. Вже на 3-й хвилині "Зоря" вийшла вперед у рахунку. Юрченко наважився пробити з-за меж штрафного майнданчика. Здавалось, що Литовченко впорається з ударом, але слизький м'яч вилетів із рук голкіпера прямо у сітку воріт – 0:1.
Вже за дві хвилини луганський клуб подвоїв рахунок. Кочергін завдав удар з меж штрафного майданчика – воротар впорався з пострілом, але найспритнішим на лобиванні був Громов, який у пусті ворота закотив м'яч – 0:2. Жахливий початок матчу, футболісти "Львова" явно не очікували такої гри у дебютні хвилини зустрічі.
Справжня спека була біля воріт господарів. Потужного удару зльоту завдав Юрченко, який міг оформити дбуль вже у перші 20 хвилин, але Литовченко та захисники стали на заваді голу.
Господарі намагались створювати позиційні атаки, але "Зоря" була гострішою. Кутовий у виконанні гостей виявився результативним. Найвище вистрибнув Вернидуб та пробив головою, але арбітр угледів порушення правил проти гравця "Львова".
На 27-й хвилині ще один кутовий став результативним для луганської команди. Цього разу Громов виявився найвищим, перестрибнув свого опікуна та прошив сітку воріт – 0:3, зовсім гра не клеїться у команди з міста Лева.
За декілька хвилин "Зоря" зробила рахунок непристойним. Кочергін легко втік через діряву оборону господарів та точно подав на Гладкого, якому залишалось лише з двох метрів переправити м'яч у сітку, що і вдалось нападнику – 0:4.
Фаворов прекрасно відчув атаку, в один дотик віддав пас у центр штрафного, де вже перебував Гладкий, який без вагань закотив м'яч у ворота – 0:5.
На останній хвилині першої 45-хвилинки супершанс не використав "Львів". Шина накрутив Іванісеню та потужно пробив – стійка врятувала ворота господарів. На добиванні вже був гравець "Львова", але впевнено зіграв голкіпер "Зорі" Шевченко.
Найкращі моменти першого тайму