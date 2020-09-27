27 вересня "Львів" зустрівся із "Зорею" у матчі 4-го туру УПЛ. Команда Віктора Скрипника без проблем знищила господарів зустрічі.

Львів – Зоря 0:5

Голи: Юрченко, 3, Громов, 6, 27, Гладкий, 33, 37

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Жахливий гра господарів

Львів зустрів команди дощем, тому матч обіцяв бути цікавим. Вже на 3-й хвилині "Зоря" вийшла вперед у рахунку. Юрченко наважився пробити з-за меж штрафного майнданчика. Здавалось, що Литовченко впорається з ударом, але слизький м'яч вилетів із рук голкіпера прямо у сітку воріт – 0:1.

Вже за дві хвилини луганський клуб подвоїв рахунок. Кочергін завдав удар з меж штрафного майданчика – воротар впорався з пострілом, але найспритнішим на лобиванні був Громов, який у пусті ворота закотив м'яч – 0:2. Жахливий початок матчу, футболісти "Львова" явно не очікували такої гри у дебютні хвилини зустрічі.

Справжня спека була біля воріт господарів. Потужного удару зльоту завдав Юрченко, який міг оформити дбуль вже у перші 20 хвилин, але Литовченко та захисники стали на заваді голу.

Господарі намагались створювати позиційні атаки, але "Зоря" була гострішою. Кутовий у виконанні гостей виявився результативним. Найвище вистрибнув Вернидуб та пробив головою, але арбітр угледів порушення правил проти гравця "Львова".

На 27-й хвилині ще один кутовий став результативним для луганської команди. Цього разу Громов виявився найвищим, перестрибнув свого опікуна та прошив сітку воріт – 0:3, зовсім гра не клеїться у команди з міста Лева.

За декілька хвилин "Зоря" зробила рахунок непристойним. Кочергін легко втік через діряву оборону господарів та точно подав на Гладкого, якому залишалось лише з двох метрів переправити м'яч у сітку, що і вдалось нападнику – 0:4.

Фаворов прекрасно відчув атаку, в один дотик віддав пас у центр штрафного, де вже перебував Гладкий, який без вагань закотив м'яч у ворота – 0:5.

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На останній хвилині першої 45-хвилинки супершанс не використав "Львів". Шина накрутив Іванісеню та потужно пробив – стійка врятувала ворота господарів. На добиванні вже був гравець "Львова", але впевнено зіграв голкіпер "Зорі" Шевченко.

Найкращі моменти першого тайму

Рахунок матчу дозволив головному тренеру "Зорі" Роману Скрипнику змінити голкіпера команди та дати ігрову практику Васілю. Рахунок матчу дозволив головному тренеру "Зорі" Роману Скрипнику змінити голкіпера команди та дати ігрову практику Васілю.

У дебюті другого тайму Гладкий мав оформлювати хет-трик, але перетримав м'яч та втратив 100-відсотковий момент. "Зоря" впевнено продовжувала контролювати хід поєдинку. Цвек пройшов чотирьох гравців суперника та у падінні завдав удару – м'яч пролетів повз ворота.

Хороший штрафний виконали футболісти "Львова", але голкіпер "Зорі" легко парирував несильний удар.