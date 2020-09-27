У Росії 27-го вересня відбувся черговий етап перегонів Формули-2. Переможець гонки був визначений за підсумком всього п'яти кіл через моторошну аварію.

Гонка була зупинена червоними прапорами після того, як Лука Гьотто і Джек Ейткен стали учасниками серйозного інциденту в третьому повороті. Про це повідомляє 24 канал.

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У результаті аварії обидва боліди пошкодили огородження. Гонщики змогли самостійно покинути місце події.

Після аварії один з болідів навіть загорівся. Гьотто довелося швидко покидати болід, що почав димітися.

Незабаром було оголошено, що заїзд не буде відновлено. Результати гонки визначили за підсумками п'яти кіл. Пілоти отримали половину очок. Це дозволило Ейткену і Гьотто залишитися в очковій зоні попри схід з дистанції.

Гонщик "Кампоса" Джек Ейткен розповів, що причиною серйозного зіткнення з пілотом "хайтек" Лукою Гьотто став прокол колеса.

"Привіт всім, спасибі за повідомлення. Я радий, що в порядку після такого, радий, що Лука теж. Раніше у повороті через невеликий контакт стався прокол задньої шини, і болід просто поїхав прямо. Таке трапляється", – написав Джек у твіттері.

Перемогу здобув Чжоу Гуаньюй. На другому місці фінішував пілот Микита Мазепін, на третьому – Мік Шумахер.