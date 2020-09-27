Донецький "Шахтар" 27-го вересня здобув другу перемогу у чемпіонаті України сезону-2020/2021. У 4 турі "гірники" перемогли "Олімпік" у донецькому дербі та перервали серію з двох поспіль нічиїх.

Шахтар – Олімпік 2:0

Голи: Коваленко, 64, Мораес, 66

Незабитий пенальті: Алан Патрік, 42 (Шахтар)

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Хід поєдинку

"Шахтар" очікувано агресивніше розпочав поєдинок, пише 24 канал. Уже на старті матчу господарі поля мали декілька гострих моментів.

Зокрема, Додо з лінії штрафного майданчику пробив лівою ногою, але воротар "Олімпіка" ефектно відбив удар бразильця. Через декілька хвилин "гірники" розіграли красиву комбінацію у штрафному гостей.

Партнери вивели на ударну позицію Марлоса, який пробив по воротах, але Цимбалюк вибив м'яч з лінії володінь Кічака. "Олімпік" відповів гострим ударом Лебеденка.

Орендований у "Динамо" Беніто навісив у штрафний на Лебеденка, який пробив головою у кут. Пятов, який повернувся у ворота "Шахтаря", врятував партнерів.

Гострий момент мав Алан Патрік: бразилець впритул пробив з меж штрафного, але не зміг поцілити у ворота.

На 41-й хвилині гри "Шахтар" отримав шанс вийти вперед: Пасіч у штрафному начебто збив Корнієнка – суперечливий пенальті. Кічак врятував партнерів, відбивши удар Алана Патріка.

На початку другого тайму хороший момент змарнував Тайсон, пробивши з гострої позиції вище. "Олімпік" не відсиджувався в обороні і також мав свій момент. Пятова не зміг переграти Беніто.

Двічі рятувати "Олімпік" довелося Кічаку: небезпечно пробивали Коваленко та Корнієнко. На 64-й хвилині "гірникам" таки вдалося дотиснути суперника.

Корнієнко приєднався до атаки на лівому фланзі та прострілив у штрафний на Коваленка: Віктор легко переправив м'яч у ворота. Через дві хвилини Мораес встановив рахунок 2:0. Прекрасний пас віддав Майкон.

Два голи "Шахтаря" повністю заспокоїли гру. "Гірники" змогли довести поєдинок до логічного для себе завершення. Завдяки перемозі "Шахтар" вийшов на третє місце. "Олімпік" – сьомий.

Шахтар – Олімпік відеоогляд

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