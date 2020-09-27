"Колос", який 24-го вересня вилетів з Ліги Європи, через три дні провів матч 4 туру чемпіонату України. На рідному стадіоні "колоски" поділили очки з новачком УПЛ – "Інгульцем".

Колос – Інгулець 0:0

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Хід поєдинку

У першому таймі команди поскупилися не те, що на забиті голи, а на гострі моменти, пише 24 канал. За 45 хвилин глядачі на стадіоні у селі Ковалівка не побачили жодного удару у ствір воріт.

Перша половина гри минула за інтенсивної боротьби у центрі поля.

На 68-й хвилині вболівальники дочекалися першого гострого моменту. Селезньов увійшов у штрафний "Інгульця", обіграв оборонця, але пробив у напрямку кутового.

"Інгулець" відповів першим ударом у ствір воріт господарів аж на 76 хвилині. Лупашко пробив з дуже дальньої дистанції. Через пару хвилин глядачі стали свідками першої акцентованої комбінації в грі.

Щедрий з лівого флангу прострілив на Запорожця у штрафному. Той з вбивчої позиції пробив вище воріт. "Колос" відповів майже відразу. Свіжий Лисенко вистрілив з-за меж штрафного: Шуст витягнув м'яч з-під поперечини.

Награти бодай на гол обидві команди не змогли, тому справедлива нічия – 0:0.

Колос – Інгулець відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ