Українські тенісистки дізнались своїх суперниць у першому матчі основної сітки, де участь братимуть чотири представниці України. Ще одна тенісистка Марта Костюк зможе пробитись в основну сітку, якщо у фіналі кваліфікації переможе японку Курумі Нару.

Вчора, 24 вересня, відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Чотири українки дізнались своїх суперниць, пише 24 канал.

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Суперниці українок

Найбільш титулована українська тенісистка Еліна Світоліна стартує на турнірі матчем проти росіянки Варвари Грачової з Росії (WTA №89). Її найкращий результат на турнірі був у 2015 та 2017 роках, коли тенісистка з Росії виходила до чвертьфіналу турніру.

Друга ракетка України Даяна Ястремська розпочне турнір матчем проти представниці Австралії Дар'ї Гаврилової (WTA №785). Торік тенісистка вилетіла у першому ж своєму матчі в кар'єрі на Ролан Гаррос. Наголосимо, що українка нещодавно припинила співпрацю з тренером Сашою Баіном начебто через конфлікт.

Інші українки Катерина Козлова стартує матчем з Паулою Бадосою (WTA №87), яка представляє Іспанію, а Катаріні Завацькій знову не пощастило з жеребом. Їй випав серйозний екзамен, Завацька дебютує в основі Ролан Гаррос матчем проти Кікі Бертенс з Нідерландів (WTA №8).

У кваліфікації залишається одна українка – Марта Костюк. Вона зіграє свій фінальний матч кваліфікації турніру проти японки Нари Куруні. На шляху до фіналу українка здолала Ізабеллу Шинікову та Лауру-Йоану Паар.