Український нападник Артем Кравець не встиг покинути київське "Динамо", як приніс користь новій команді. Кравець забив два голи за "Коньяспор" у чемпіонаті Туреччини.

Український форвард Артем Кравець відзначився дебютними голами в першому матчі за турецький клуб в 3-му турі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа". Про це повідомляє 24 канал.

До речі Кравець офіційно покинув "Динамо"

Кравець вийшов на заміну на 50-й хвилині, а на 63-й забив другий м'яч своєї команди у грі.

Відео дебютного голу Кравця

На 78-й хвилині Кравець асистував партнерові, який зробив рахунок 3:0. А через 5 хвилин Кравець реалізував пенальті і оформив дубль.

Відео другого голу Кравця