Кравець у першому ж матчі після відходу з "Динамо" забив два голи: відео
Український нападник Артем Кравець не встиг покинути київське "Динамо", як приніс користь новій команді. Кравець забив два голи за "Коньяспор" у чемпіонаті Туреччини.
Український форвард Артем Кравець відзначився дебютними голами в першому матчі за турецький клуб в 3-му турі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа". Про це повідомляє 24 канал.
До речі Кравець офіційно покинув "Динамо"
Кравець вийшов на заміну на 50-й хвилині, а на 63-й забив другий м'яч своєї команди у грі.
Відео дебютного голу Кравця
На 78-й хвилині Кравець асистував партнерові, який зробив рахунок 3:0. А через 5 хвилин Кравець реалізував пенальті і оформив дубль.
Відео другого голу Кравця
Що відомо про Кравця?31-річний футболіст в серпні повернувся у "Динамо", але залишив київський клуб через місяць. Артем перейшов у "Коньяспор" на правах вільного агента. Артем – вихованець "Динамо", в якому провів значну частину кар'єри. Грав за німецький "Штутгарт" та іспанську "Гранаду".
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