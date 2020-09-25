Захисник національної збірної України з баскетболу Олександр Липовий повернувся в Суперлігу. Гравець підписав контракт з "Прометеєм" з Кам'янського.

Олександр Липовий є одним з ключових гравців збірної України. Останні три сезони він виступав у Греції за "Промітеас". І навіть став срібним призером першості. Та попри ще рік контракту, гравець покинув клуб. Eurohoops писав, що причиною була зарплата, яка стала непідйомною для бюджету клубу.

В Україні ж в активі захисника виступи за "Київ", "Донецьк", "Будівельник" та "Динамо". Встиг він пограти і за сербську "Црвену Звезду", грузинську "Віту", угорський "Шольнок" та грецьку "Трікалу".

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Липовий має чималий міжнародний досвід. У попередньому сезоні він у Єврокубку зіграв у 14 матчах, набираючи 8,9 очка, роблячи 3,3 підбирання та 1,7 передачі в середньому за 26,4 хвилини на майданчику. Тож зможе допомогти "Прометею" в їх дебютний сезон в Кубку Європи ФІБА. Команда потрапила до однієї групи в "Київ-Баскет" та болгарський "Рілскі Спортіст". Четвертий суперник у квартеті ще не визначився.

Варто відзначити, що у ФІБА перенесли початок старту Кубка Європи аж на 6 січня. Календар матчів буде відомий згодом.