Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру в Страсбурзі. У півфіналі вона у важкому матчі здолала представницю Білорусі Аріну Сабаленко.

Перевагою Світоліної в цьому матчі було те, що вона свій чвертьфінальний поєдинок провела за день до цього – в четвер, 24 вересня. Натомість Сабаленко через дощ не змогла дограти свій матч 1/4 фіналу проти Сінякової. Тож його довелося дограти в п'ятницю. І в той же день провести ще й півфінал проти Світоліної.

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Дощ став на заваді і цьому матчу. Через 12 хвилин після початку гри, над кортом розпочалася злива, і гру довелося перервати.

Загалом тенісистки провели на корті майже дві години, зігравши усі три сети. В першому Світоліна була попереду 2:0. Але суперниця зрівняла рахунок. Та після цього українка виграла чотири гейми поспіль.

У другому сеті ключовим став сьомий гейм, де Сабаленко зуміла здійснити брейк. У решті геймів тенісистки вигравали свої подачі, тож білоруска зрівняла рахунок.

У третьому сеті Світоліна була попереду 3:0 та 5:3. У десятому геймі на подачі Сабаленко, білоруска вела 40:0. Але цю перевагу не втілила у виграний сет, адже далі не виграла жодного розіграшу, завершивши поєдинок подвійною помилкою.

From 40-0, Sabalenka is broken and @ElinaSvitolina wins a gripping semifinal, 6-2, 4-6, 6-4!



What a match! #IS20 pic.twitter.com/FXzHtp7sPz — wta (@WTA) September 25, 2020

Еліна Світоліна – Аріна Сабаленко 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

Для Світоліної це другий вихід у фінал турніру WTA. У березні вона перемогла у мексиканському Монтерреї.

У фіналі турніру Світоліна зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану.

У 2019 році на турнірі в Страсбурзі перемогла інша українка Даяна Ястремська.