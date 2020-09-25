Світоліна вийшла у фінал турніру в Франції, у надважкому матчі перемігши Сабаленко
Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру в Страсбурзі. У півфіналі вона у важкому матчі здолала представницю Білорусі Аріну Сабаленко.
Перевагою Світоліної в цьому матчі було те, що вона свій чвертьфінальний поєдинок провела за день до цього – в четвер, 24 вересня. Натомість Сабаленко через дощ не змогла дограти свій матч 1/4 фіналу проти Сінякової. Тож його довелося дограти в п'ятницю. І в той же день провести ще й півфінал проти Світоліної.
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Дощ став на заваді і цьому матчу. Через 12 хвилин після початку гри, над кортом розпочалася злива, і гру довелося перервати.
Загалом тенісистки провели на корті майже дві години, зігравши усі три сети. В першому Світоліна була попереду 2:0. Але суперниця зрівняла рахунок. Та після цього українка виграла чотири гейми поспіль.
У другому сеті ключовим став сьомий гейм, де Сабаленко зуміла здійснити брейк. У решті геймів тенісистки вигравали свої подачі, тож білоруска зрівняла рахунок.
У третьому сеті Світоліна була попереду 3:0 та 5:3. У десятому геймі на подачі Сабаленко, білоруска вела 40:0. Але цю перевагу не втілила у виграний сет, адже далі не виграла жодного розіграшу, завершивши поєдинок подвійною помилкою.
Еліна Світоліна – Аріна Сабаленко 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)
Для Світоліної це другий вихід у фінал турніру WTA. У березні вона перемогла у мексиканському Монтерреї.
У фіналі турніру Світоліна зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану.
У 2019 році на турнірі в Страсбурзі перемогла інша українка Даяна Ястремська.