Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо порушення антидопінгових правил російською біатлоністкою Ольгою Вілухіною, яка на Олімпіаді у Сочі 2014 року здобула "срібло" змагань, а українка Віта Семеренко була третьою. CAS виправдав росіянку та повернув їй срібну нагороду.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на таке рішення суду щодо російських біатлоністок. CAS також частково виправдав Ольгу Зайцеву та Яну Романову, повідомляє ТАСС.

Оце так: Росіяни намагались зіпсувати допінг-пробу української біатлоністки під час Олімпіади у Сочі

Знову "бронза" для Семеренко

МОК із розумінням прийняв таке рішення суду. Тому "срібло" спринту повертається в руки російської біатлоністки, а от бронзова нагорода буде у скарбничці Віти Семеренко. Тим самим Росія повернулася на друге місце в медальному заліку Олімпіади-2014, Україна – 20-та.

Недовго Карін Оберхофер раділа олімпійській "бронзі". Після виправдання італійка буде змушена віддати бронзову медаль та опуститись на четверте місце.

Наголосимо, що CAS частково задовольнив апеляцію Ольги Зайцевої. Її результати на Олімпійських іграх залишаться анульованими, але суд скасував довічне відсторонення від участі на Олімпіаді.

Додамо, що після Олімпіади у Сочі МОК звинуватив російських біатлоністок у вживанні заборонених препаратів та прийняв рішення забрати у них здобуті медалі. Після цього російська сторона подала апеляцію щодо такого рішення.

"Бронза" на цій Олімпіаді не стала єдиною нагородою для Віти Семеренко. Біатлоністка згодом додала ще у свою скарбничку з медалями й олімпійське золото. Вона разом із дівчатами показала чудовий результат у жіночій естафеті, завоювавши перше місце.