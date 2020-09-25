У біатлоніста Дмитра Підручного – коронавірус
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус. Спортсмена відправили на самоізоляцію.
Про позитивний результат тестування на коронавірус Підручний сповістив на своїй сторінці в Instagram.
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Біатлоніст запевнив, що жодних симптомів у нього немає, і він почувається чудово. Однак був змушений відправитися на самоізоляцію.
Через позитивний тест на коронавірус, Підручний пропустить гонку City Biathlon у німецькому Вісбадені.
"Надіюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою", – висловив сподівання Підручний.
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- Не відбудеться і Різдвяна гонка в німецькому Гельзенкірхені. Все через пандемію коронавірусу.
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