Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус. Спортсмена відправили на самоізоляцію.

Про позитивний результат тестування на коронавірус Підручний сповістив на своїй сторінці в Instagram.

Варте уваги Що робити, якщо хтось в офісі заразився коронавірусом: рекомендації МОЗ

Біатлоніст запевнив, що жодних симптомів у нього немає, і він почувається чудово. Однак був змушений відправитися на самоізоляцію.

Через позитивний тест на коронавірус, Підручний пропустить гонку City Biathlon у німецькому Вісбадені.

"Надіюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою", – висловив сподівання Підручний.