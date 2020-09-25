Українська тенісистка Марта Костюк перемогла японку Нару Куруні. 18-річна українка вперше в кар'єрі виступатиме в основній сітці Ролан Гаррос.

Тенісистки провели на корті 1 годину 18 хвилин. Костюк у трьох сетах здолала тенісистку з Японії, інформує 24 канал.

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Марта Костюк (Украина) – Куруми Нара (Япония) 2:1 (6:0, 1:6, 6:2)

Перемога у цьому матчі гарантувала українці місце в основній сітці на Ролан Гаррос, яке стало би дебютним у кар'єрі Марти Костюк. Тому 18-річна тенісистка вийшла на корт вкрай вмотивованою та показала найвищий клас. Перший сет тривав лише 18 хвилин, який Костюк взяла під нуль – 6:0.

Гра у першому сеті у японки взагалі не клеїлась, що не скажеш про другу партію. Щоправда, тут послугу зробила і сама Марта. Спершу тенісистки показували рівну гру та брали гейми на своїх подачах, але у третьому геймі Куруні вийшла вперед – 1:2. Далі Марта віддала дві свої подачі суперниці, що стало ключовим у вирішенні переможця другої партії – 1:6. Схоже, японка сильно розізлилась сама на себе та зробила камбек.

Третій сет обіцяв бути дуже спекотним. На кону стояв вихід в основну сітку Ролан Гаррос. Костюк розпочала цей сет за сценарієм першого, три гейми поспіль були саме за українкою – 3:0. У четвертому геймі українка дещо розслабилась та дала впритул наблизитись Куруні – 3:2. Але, це було останнє, що дозволила Костюк суперниці у вирішальній партії.

Костюк немов блискавка встигала за всіма ударами японки та взяла чотири гейми поспіль, здобувши перемогу – 6:2. Така перемога стала для українки дуже знаковою. Вона вперше у кар'єрі пробилась в основну сітку Ролан Гаррос та втретє буде грати в основній сітці турніру Великого шолома. У двох попередніх турнірах вона доходила до третього раунду.

Цікаво! Марта Костюк у вирішальному матчі турніру подала 1 ейс, зробила 3 ​​подвійні помилки, виграла 66% очок з першої подачі, реалізувала 6 з 7 брейк-пойнтів і організувала 30 віннерсів при 17 невимушених помилках.

Перший матч основної сітки на Ролан Гаррос обіцяє бути складним випробування для Марти Костюк.

Потенційні суперниці українки

Ежен Бушар

Моніка Пуїг

Ельза Жакмен

Ганна Блінкова

Гретье Міннен

Барбора Стрицова

Нао Хібіно

Донна Векіч

Кароліна Плішкова

Попадання в основну сітку Ролан Гаррос гарантувало Марті Костюк 60 тисяч євро призових і як мінімум 40 очок у рейтинг WTA. Окрім неї в основній сітці з українок візьмуть участь Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.