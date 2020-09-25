Костюк яскраво перемогла японку та вперше вийшла в основну сітку Ролан Гаррос
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла японку Нару Куруні. 18-річна українка вперше в кар'єрі виступатиме в основній сітці Ролан Гаррос.
Тенісистки провели на корті 1 годину 18 хвилин. Костюк у трьох сетах здолала тенісистку з Японії, інформує 24 канал.
До теми: Суперниці українок на шляху до трофею на Ролан Гаррос: Світоліна знову зіграє проти росіянки
Марта Костюк (Украина) – Куруми Нара (Япония) 2:1 (6:0, 1:6, 6:2)
Перемога у цьому матчі гарантувала українці місце в основній сітці на Ролан Гаррос, яке стало би дебютним у кар'єрі Марти Костюк. Тому 18-річна тенісистка вийшла на корт вкрай вмотивованою та показала найвищий клас. Перший сет тривав лише 18 хвилин, який Костюк взяла під нуль – 6:0.
Гра у першому сеті у японки взагалі не клеїлась, що не скажеш про другу партію. Щоправда, тут послугу зробила і сама Марта. Спершу тенісистки показували рівну гру та брали гейми на своїх подачах, але у третьому геймі Куруні вийшла вперед – 1:2. Далі Марта віддала дві свої подачі суперниці, що стало ключовим у вирішенні переможця другої партії – 1:6. Схоже, японка сильно розізлилась сама на себе та зробила камбек.
Третій сет обіцяв бути дуже спекотним. На кону стояв вихід в основну сітку Ролан Гаррос. Костюк розпочала цей сет за сценарієм першого, три гейми поспіль були саме за українкою – 3:0. У четвертому геймі українка дещо розслабилась та дала впритул наблизитись Куруні – 3:2. Але, це було останнє, що дозволила Костюк суперниці у вирішальній партії.
Костюк немов блискавка встигала за всіма ударами японки та взяла чотири гейми поспіль, здобувши перемогу – 6:2. Така перемога стала для українки дуже знаковою. Вона вперше у кар'єрі пробилась в основну сітку Ролан Гаррос та втретє буде грати в основній сітці турніру Великого шолома. У двох попередніх турнірах вона доходила до третього раунду.
Перший матч основної сітки на Ролан Гаррос обіцяє бути складним випробування для Марти Костюк.
Потенційні суперниці українки
- Ежен Бушар
- Моніка Пуїг
- Ельза Жакмен
- Ганна Блінкова
- Гретье Міннен
- Барбора Стрицова
- Нао Хібіно
- Донна Векіч
- Кароліна Плішкова