Київське "Динамо" 23 вересня наблизилося до групового етапу Ліги чемпіонів. У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів український клуб у Бельгії переміг "Гент".

Гент – Динамо 1:2

Голи: Кляйндінст, 41 – Супряга, 9, Де Пена, 79

Вилучення: Безус, 54 (Гент)

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Перед грою

Обидві команди не без проблем підходили до гри, пише 24 канал. У "Динамо" серйозні проблеми з обороною, де через травми не можуть зіграти Бурда, Попов, Шабанов і Тимчик. Натомість у "Гента" травмувався конструктор гри Кумс.

Також в обох командах відбулися пертурбації на тренерських містках: киян очолив Мірча Луческу. Хоча румун подав у відставку, він все ж залишився тренувати команду.

Натомість "Гент" після 2 турів у чемпіонаті Бельгії звільнив Йєссе Торупа. Після 5-го туру з команди попросили піти румуна Ласло Болоні. Наразі виконувачем обов’язки головного тренера є Вім де Деккер.

У стартовому складі "Гента" на матч вийшли відразу троє українців: ексдинамівці Роман Безус та Роман Яремчук і колишній футболіст "Карпат" Ігор Пластун.

Здивував і Мірча Луческу: наставник "біло-синіх" залишив у запасі Циганкова та випустив на фланги атаки Де Пену й Родрігеса.

Хід поєдинку

Перший удар у матчі задало "Динамо": Супряга скористався пасом Родрігеса перед штрафним бельгійців та гостро пробив. Якби м'яч полетів у кут, то голкіпер не зміг би парирувати постріл.

На 9-й хвилині "Динамо" провело класну атаку: Караваєв увірвався у штрафний та віддав на Буяльського. Віталій завдав удару, а м'яч у ворота заніс Супряга.

Лайнсмен поспішив сигналізувати офсайд, але долю епізоду довірили VAR: відеоповтор показав, що порушення правил не було, а відтак легальний гол – 0:1!

Відео голу Супряги

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У середині тайму в "Гента", який тільки почав пресингувати, виникли проблеми: травми зазнав український нападник Роман Яремчук.

Перший серйозний момент господарі мали на 36-й хвилині: Безуса ніхто не зустрів і він вирішив завдати дальнього удару. Постріл виявився потужним, але по центру, тому Бущан забрав м'яч до рук.

Не було б щастя та нещастя помогло: саме так можна описати вихід на поле Кляйндінста замість Яремчука. На 41-й хвилині він прийшов на кутовий "Гента", протиснув Супрягу та забив гол ударом головою – 1:1.

Відео голу Кляйндінста

Уже в компенсований до першого тайму час "Динамо" створило перший гострий момент після забитого голу. Буяльський ніжно навісив у штрафний на Кендзьору й поляк завдав удару головою. На жаль для киян, м'яч пролетів повз ворота.

"Динамо", як і в першій половині гри, більш активно розпочало другий тайм. І на 53-й хвилині агресія "Динамо" дала плоди. Гравець збірної України Безус за 4 хвилини награв на дві жовті картки – вилучення.

На 57-й хвилині "Динамо" створило перший гострий момент у другому таймі: Шапаренко з гострого кута потужно пробив у кут, але Роф відбив м'яч. Через 2 хвилини Луческу підсилив атаку: замість Родрігеса вийшов Циганков.

Уже на 63-й хвилині Циганков зробив пристрілку: хавбек змістився у фірмовому стилі та завдав удару, однак точно в руки Рофу. Через три хвилини Луческу вдався до цікавої заміни: замість Супряги вийшов Вербич.

"Динамо" помітно притискало "Гент": на 69-й хвилині Буяльський з меж штрафного потужно пробив, але знову в руки голкіперу. Через 10 хвилин тиск киян таки приніс плоди.

Циганков завдав удару з-за меж штрафного і м'яч рикошетом від українця Пластуна опинився у Де Пени. Уругваєць пробив низом між ніг Рофу – 2:1.

Відуо голу Де Пени

Забитий гол дещо розслабив "Динамо", яке виконало мінімальне завдання після того, як залишилося в більшості. У підсумку "біло-сині" не розвинули здобути результат, але й не втратили – важлива перемога киян.

Матч-відповідь відбудеться 29-го вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Переможець протистояння вийде у груповий етап Ліги чемпіонів.



"Динамо" – "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал