Український боксер Іван Редкач повертається в ринг. Він може провести бій проти колишнього чемпіона у чотирьох вагових категоріях Едріена Бронера. Цей бій може відбутися в січні 2021 року.

Про проведення бою заявив сам Бронер в інтерв'ю Last Stand Podcast with Brian Custer. Іван Редкач в коментарі Ring підтвердив, що цей бій може відбутися в січні 2021 року.

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"Молюся, щоб він погодився на бій, і потім я зроблю все, що в моїх силах", – заявив Іван Редкач.

Обоє боксерів є зацікавленими у проведенні цього бою. Для Бронера це можливість повернутися в ринг. Востаннє він виходив на бій ще у січні 2019 року. Тоді для нього це закінчилося поразкою від Менні Пак'яо. Загалом він не зміг виграти три останні поєдинки. Перед цим була поразка від Майкі Гарсії та нічия з Джессі Варгасом. Тож востаннє Бронер перемагав ще у лютому 2017 року.

І українець Іван Редкач зручний для цього суперник. Він не має великих перемог. Останній бій провів у січні 2020 проти Денні Гарсії, де поступився рішенням суддів.

Для Редкача це є теж хороша можливість ще раз нагадати про себе. 34-річний боксер не входить у топ-15 жодного рейтингу у першій напівсередні чи напівсередній вазі. Відтак не може претендувати ні на чемпіонські бої, ні на великі гонорари. Та якщо він зуміє перемогти Бронера в цьому бою, то ситуація може значно змінитися.