Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів кваліфікації 22 вересня 23:55, - Читать новость на русском Результати кваліфікації Ліги чемпіонів / Getty Images Перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграли 22 вересня. Перемоги здобули "Краснодар" та "Зальцбург". Матч "Славії" та "Мідтьюлланна" закінчився внічию. Результати – в огляді Спорт24 Краснодар (Росія) – ПАОК (Греція) Голи: Клаессон, 39 (пен), Кабелла, 70 – Пелкас, 32

Нереалізований пенальті: Пелкас, 7 Відеоогляд першого тайму матчу Краснодар – ПАОК Варто побачити Ярмоленко забив два голи та віддав дві результативні передачі за "Вест Хем": відео Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) – Зальцбург (Австрія) Голи: Бітон, 9 – Собослай, 49 (пен), Окугава, 57 Відеоогляд матчу Маккабі – Зальцбург Славія (Чехія) – Мідтьюлланн (Данія) Відеоогляд матчу Славія – Мідтьюлланн Матчі-відповіді цих команд відбудуться 30 вересня. 23 вересня відбудуться ще три матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Вони розпочнуться о 22:00. Гент (Бельгія) – Динамо (Україна)

Мольде (Норвегія) – Ференцварош (Угорщина)

Олімпіакос (Греція) – Омонія (Кіпр)

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