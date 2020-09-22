Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів кваліфікації 22 вересня
Перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграли 22 вересня. Перемоги здобули "Краснодар" та "Зальцбург". Матч "Славії" та "Мідтьюлланна" закінчився внічию. Результати – в огляді Спорт24
Краснодар (Росія) – ПАОК (Греція)
Голи: Клаессон, 39 (пен), Кабелла, 70 – Пелкас, 32
Нереалізований пенальті: Пелкас, 7
Відеоогляд першого тайму матчу Краснодар – ПАОК
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Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) – Зальцбург (Австрія)
Голи: Бітон, 9 – Собослай, 49 (пен), Окугава, 57
Відеоогляд матчу Маккабі – Зальцбург
Славія (Чехія) – Мідтьюлланн (Данія)
Відеоогляд матчу Славія – Мідтьюлланн
Матчі-відповіді цих команд відбудуться 30 вересня.
23 вересня відбудуться ще три матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Вони розпочнуться о 22:00.
- Гент (Бельгія) – Динамо (Україна)
- Мольде (Норвегія) – Ференцварош (Угорщина)
- Олімпіакос (Греція) – Омонія (Кіпр)
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