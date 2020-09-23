Усик – Чісора: з'явився гарячий проморолик бою
Олександр Усик і Дерек Чісора нарешті отримали дату поєдинку. Україно-британське протистояння відбудеться 31-го жовтня. Уже з'явився проморолик бою.
Ще у березні телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик поєдинку між Усиком і Чісорою. Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні, але бій перенесли через пандемію.
До теми Усик – Чісора: дату бою офіційно узгодили
Дивіться проморолик бою Усик – Чісора від Sky Sports
Після тривалої паузи, під час якої боксери підтримували форму, з'явилася нова дата поєдинку – 31 жовтня.
Новий проморолик
Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує бій, 23-го вересня представила проморолик до бою.
Дивіться проморолик бою Усик – Чісора від Matchroom Boxing
Дивіться також Чісора перед Усиком вийшов у ринг проти відомого репера Діззі Раскала: відео
Що відомо про Чісору?Чемпіон Великобританії (2010-2011), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014). Дерек провів декілька поєдинків з топ-боксерами. У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. Також британець програвав Девіду Хею. Водночас в активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.