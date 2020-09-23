Олександр Усик і Дерек Чісора нарешті отримали дату поєдинку. Україно-британське протистояння відбудеться 31-го жовтня. Уже з'явився проморолик бою.

Ще у березні телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик поєдинку між Усиком і Чісорою. Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні, але бій перенесли через пандемію.

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Дивіться проморолик бою Усик – Чісора від Sky Sports

ANNOUNCED! Oleksandr Usyk v Derek Chisora!



Oleksandr @Usykaa is back in Britain for a massive heavyweight battle against @DerekWarChisora at The O2 on May 23, live on Sky Sports Box Office. pic.twitter.com/YwFFbfvwWS — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 11, 2020

Після тривалої паузи, під час якої боксери підтримували форму, з'явилася нова дата поєдинку – 31 жовтня.

Новий проморолик

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує бій, 23-го вересня представила проморолик до бою.

Дивіться проморолик бою Усик – Чісора від Matchroom Boxing

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Що відомо про Чісору?Чемпіон Великобританії (2010-2011), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014). Дерек провів декілька поєдинків з топ-боксерами. У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. Також британець програвав Девіду Хею. Водночас в активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.