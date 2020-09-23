У середу, 23 вересня, "Рух" провів перенесений матч УПЛ проти донецького "Шахтаря". І матч закінчився з неочікуваним результатом – команди зіграли внічию. А "Шахтар" майже весь другий тайм провів у меншості.

Рух – Шахтар 1:1

Голи: Степаненко, 47 (авт) – Марлос, 67

Вилучення: Бондар, 49

Цей матч команди мали зіграти у другому турі УПЛ. Але гру перенесли через коронавірус у гравців львівської команди. Тож вийшло, ще дебютний домашній матч в УПЛ "Рух" провів не проти грізного "Шахтаря", а "Колоса", якому поступився.

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Зважаючи на не надто невдалу серію "Руху" в цьому сезоні – дві поразки на старті – на цю гру тренер "Шахтаря" Луїш Каштру вирішив вдатися до ротації. І вже до перерви пошкодував про своє рішення. На поле вийшли Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Тете, а місце у воротах зайняв Трубін. Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос та Соломон залишилися в запасі.

Та саме "гірники" створили перший небезпечний момент у цьому матчі вже на початку. Тайсон розігнав атаку з центру поля, перед штрафним давши на хід Тете. Бразилець увірвався у штрафний, але його випередив Бандура. Однак голкіпер не зафіксував м'яч, відбивши його грудьми. першим на добиванні опинився Тайсон. Він намагався ефектно пробити рабоною. Вийшло ефектно, але повз ворота.

Згодом ще одну нагоду змарнував Тете. До нього відлетів м'яч після навісу Корнієнка. Та цього разу гравець влучив у штангу. "Рух" одразу розігнав контратаку, коли Мисик виходив на ворота майже сам на сам. Але пробив як повз Трубіна, так і рамку воріт.

У середині першого тайму стався доволі прикрий епізод. Травму отримав Коноплянка. Він покинув поле за допомогою медиків, а його замінив Марлос.



Коноплянка отримав травму у матчі проти "Руху" / Фото ФК "Шахтар"

До кінця першого тайму особливих моментів більше команди не створили – на удар Дуця гості відповіли моментом Мораеса, коли захисники заблокували спробу.

Така невдала гра "Шахтаря" змусила тренера команди вдатися до замін. На поле вийшов Степаненко та Соломон. І саме перший став автором голу в цьому матчі. От тільки Степаненко забив у власні ворота. Після прострілу з флангу він намагався перервати політ м'яча. Але лише направив його у власні ворота. Мисик намагався пробити, але не дотягнувся. Зате дезорієнтував Трубіна. Воротар хотів впіймати м'яч, але зробив це невдало. І той повз голкіпера закотився за лінію воріт.

Відео автоголу Степаненка

А за дві хвилини після того "Шахтар" залишився у меншості. Бондар на краю поля поблизу центральної лінії грубо у підкаті зіграв проти суперника, за що отримав жовту карту. Вона стала другою для нього в цьому матчі. Тож майже не весь другий тайм "гірники" залишилися у меншості.

Така подвійна перевага не надто позитивно вплинула на "Рух". Команда, навпаки, відійшла до своїх воріт, вичікуючи момент для контрвипаду. Але натомість пропустила гол. На 67-й хвилині Тайсон помітив забігання Марлоса. Півзахисник просто проскочив між двох захисників та увірвався у штрафний майданчик, куди й отримав пас. Опинившись перед Бандурою, він без проблем перекинув голкіпера, який вже завалився на газон.

Відео голу Марлоса

Попри це, "Рух" продовжив грати на контратаках. Інколи гравцям команди бракло швидкості. Але на останніх секундах основного часу львів'яни могли знову вийти вперед. Кондраков отримав м'яч на краю поля біля входу в штрафний, ефектно обіграв Матвієнка і з гострого кута пробивав. Але м'яч пролетів повз дальню штангу, оминувши ворота.

Матч закінчився внічию. "Шахтар" другу гру поспіль в УПЛ не може перемогти. А "Рух" набирає перші очки в чемпіонаті.