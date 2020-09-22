18-річна українська тенісистка Марта Костюк помірялась силами з представницею Болгарії Ізабеллою Шиніковою. Українка виявилась сильнішою за суперницю.

Тенісистки провели на корті 1 годину 10 хвилин. Костюк перемогла суперницю у трьох сетах, пише 24 канал.

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Марта Костюк (Україна) – Ізабелла Шинікова (Болгарія) 2:1 (6:1, 3:6, 6:0)

До цього матчу українка двічі перемагала Шинікову. 18-річна українка дуже впевнено розпочала кваліфікаційний поєдинок. Вона взяла чотири гейми поспіль, два з них були на подачі суперниці – 4:0. Лише у п'ятому геймі Костюк дозволила болгарській тенісистці взяти її подачу. Але це єдине, що дозволила суперниці Костюк у цьому сеті. Два наступні гейми залишились за тенісисткою з України – 6:1.

Початок другого сету українка повністю провалила. Тенісистка з Болгарії взяла п'ять геймів, віддавши Костюк лише один на її ж подачі – 1:5. Протягом цих геймів зовсім не клеїлась гра в українки.

Відпочивши декілька секунд Костюк зрозуміла, що не можна так легко давати сет суперниці та взяла себе у руки. Українка дещо скоротила рахунок до 3:5, але Шинікова на своїй подачі таки взяла цей сет – 3:6.

Третій вирішальний сет був повністю за українською тенісисткою. Початок складався для українки якнайкраще – українка забрала чотири гейми поспіль.

У п'ятому геймі Шинікова намагалась показати хоч щось у третьому сеті, але українка таки виявилась сильнішою та взяла під нуль вирішальний сет – 6:0.