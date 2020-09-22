Непереможний український боксер Олександр Усик вирішив підкріпити свою фізичну силу ще й розумовою. Олімпійський чемпіон 2012 року вирішив вступити у Харківський національний університет внутрішніх справ.

33-річний Усик вирішив вступити на факультет психології в Харківський національний університет внутрішніх справ. Про це повідомляє "Інтер".

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Про рішення Усика здобути другу освіту повідомив ведучий "Інтера" Андрій Данилевич. Він разом з боксером складав екзамени з англійської мови та психології.

Ніяких потурань зірковим вступникам

Данилевич повідомив, що під час вступу знаменитостям не потурали і вони складали іспит разом з іншими абітурієнтами на загальних підставах.

Втім, після іспиту іменитим гостям провели екскурсію по університету, розповіли про його історію та випускників, познайомили з викладачами.

Крім того, на стадіоні університету була організована зустріч Андрія Данилевича і Олександра Усика з курсантами.



Усик вирішив вступити до харківського ВНЗ / Фото "Інтер"

Друга освіта для Усика

Для українського боксера це можливість отримати другу освіту. Наразі боксер є аспірантом Львівського державного університету фізичної культури.

Разом з тим, Усик – успішний професійний боксер. Українець ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Наступний бій Олександра повинен відбутися 31-го жовтня проти Дерека Чісори. Переможець поєдинку отримає шанс стати чемпіоном світу за версією WBO у суперважкій вазі.