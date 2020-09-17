Нападник "Десни" Олександр Філіппов може покинути український чемпіонат заради команди з Бельгії. Форвардом серйозно зацікавився "Сент-Трюйден".

Вже найближчим часом гравець підпише контракт із бельгійським клубом, повідомляє Voetbal Belgie. 27-річний нападник повинен підписати довгостроковий контракт із командою.

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Продовження кар'єри

Однією із опцій контракту буде пролонгація футболіста ще на 2 роки.

Філіппов дуже вдало проявив себе у сезоні-2019/20. Він став другим найкращим бомбардиром УПЛ, поступившись лише нападнику "Шахтаря" Жуніору Мораесу. У активі Філіппова 16 результативних ударів у 30 зіграних матчах. Форвард вже стукає у двері національної збірної України.

У минулому сезоні Філіппов підписав контракт із чернігівським клубом до середини 2022 року, тому "Десна" може розраховувати на солідну компенсацію. Форвард допоміг "Десні" вперше в історії вийти в Лігу Європи.

Чернігівська команда стартує в третьому кваліфікаційному раунді турніру, де зіграє проти переможця пари "Кукеса" (Албанія) – "Вольфсбург" (Німеччина).

Transfermakt оцінює вартість гравця у 1,3 мільйона євро.

"Сент-Трюйден" за підсумками 5-ти турів чемпіонату Бельгії набрав 5 очок, клуб розташовується лише 13 місце серед 18 команд. Раніше у цьому клубі виступали українці Роман Безус та Ігор Березовський. У минулому сезоні клуб посів лише 13 сходинку.

Що відомо про Олександра Філіппова