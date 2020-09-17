Один з найкращих бомбардирів УПЛ може перебратись у Бельгію
Нападник "Десни" Олександр Філіппов може покинути український чемпіонат заради команди з Бельгії. Форвардом серйозно зацікавився "Сент-Трюйден".
Вже найближчим часом гравець підпише контракт із бельгійським клубом, повідомляє Voetbal Belgie. 27-річний нападник повинен підписати довгостроковий контракт із командою.
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Продовження кар'єри
Однією із опцій контракту буде пролонгація футболіста ще на 2 роки.
Філіппов дуже вдало проявив себе у сезоні-2019/20. Він став другим найкращим бомбардиром УПЛ, поступившись лише нападнику "Шахтаря" Жуніору Мораесу. У активі Філіппова 16 результативних ударів у 30 зіграних матчах. Форвард вже стукає у двері національної збірної України.
У минулому сезоні Філіппов підписав контракт із чернігівським клубом до середини 2022 року, тому "Десна" може розраховувати на солідну компенсацію. Форвард допоміг "Десні" вперше в історії вийти в Лігу Європи.
Чернігівська команда стартує в третьому кваліфікаційному раунді турніру, де зіграє проти переможця пари "Кукеса" (Албанія) – "Вольфсбург" (Німеччина).
"Сент-Трюйден" за підсумками 5-ти турів чемпіонату Бельгії набрав 5 очок, клуб розташовується лише 13 місце серед 18 команд. Раніше у цьому клубі виступали українці Роман Безус та Ігор Березовський. У минулому сезоні клуб посів лише 13 сходинку.
Що відомо про Олександра Філіппова
- Філіппов – вихованець донецького футболу. Відомий за виступами у "Арсеналі" та "Іллічівці".
- 5 липня 2016 року підписав контракт з чернігівським клубом. За підсумками першого півріччя забив 10 м'ячів і віддав 4 гольові передачі, ставши кращим бомбардиром команди і одним з кращих в лізі. Першу половину сезону 2016/17 "Десна" завершила на 3-му місці, а Філіппов був визнаний одним з кращих нападників дивізіону.
- З 2012 року викликався до складу молодіжної збірної України. У її складі в серпні 2012 року зайняв третє місце на Меморіалі Лобановського, зігравши в обох матчах. А в січні 2013 року став фіналістом Кубка Співдружності, зігравши в 4 матчах збірної і забивши один гол.