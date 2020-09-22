Жіноча збірна України з футболу зберігає шанси потрапити на Чемпіонат Європи 2022 року. Черговим кроком для отримання путівки на турнір стала розгромна перемога над збірною Греції.

Україна – Греція 4:0

Голи: Козлова, 58, 71, Кравець, 88, Апанащенко, 90+5

Українки не надто вдало стартували у групі, програвши три перші матчі. І лише у попередній грі зі збірною Чорногорії перемогли. переможну ходу вдалося підтримати і у матчі проти Греції, який відбувся у вівторок, 22 вересня, на "Оболонь-Арені" в Києві.

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Хоча перший тайм у цьому матчі не давав підстави думати про розгромний рахунок. Єдиний справді гольовий момент – удар Малахової, після якої м'яч влучив у стійку.

Все змінилося у другому таймі, коли на поле вийшла Ніколь Козлова, яка виступає за американську команду "Вірджинія Тех". Саме вона оформила дубль в цій грі, розпочавши розгром суперниць. Спочатку відправила м'яч у порожні ворота після помилки голкіперки. А згодом забила ударом головою.

Наприкінці зустрічі забила Кравець. Вона теж відзначилася ударом головою. А у компенсований арбітром час остаточний рахунок встановила Апанащенко.



Жіноча збірна України здобула дві перемоги поспіль у відборі на Євро-2022 / Фото УАФ

Жіноча збірна України перемагає та виходить на третє місце у групі. Тепер на команду Наталії Зінченко чекають матчі з Ірландією та Чорногорією вдома, а також виїзд до Греції. Українкам треба перемагати у цих трьох матчах. Адже на Євро-2022 вийдуть лише дев'ять переможниць груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Україна відстає від другої Ірландії на 7 очок. Але має на один зіграний матч менше.