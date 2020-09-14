Ексфутболіст, тренер і функціонер "Карпат" Ігор Йовічевіч є одним з кандидатів на пост головного тренера "Дніпра-1".

За інформацією FCDnipro.com, хорватський фахівець прийде в команду в разі відставки Дмитра Михайленка.

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Менеджмент "Дніпра-1" все ж має намір розірвати контракт з тренером вже на цьому тижні, хоча сам він не хоче йти.

Йовічевіч покинув "Динамо" Загреб

Загребське "Динамо" 6 липня офіційно оголосило про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем.

Йовічевіч очолив "Динамо" 22 квітня. Під керівництвом 46-річного тренера команда провела 7 матчів у чемпіонаті Хорватії.

Загребці здобули 3 перемоги, зазнали двох поразок та два матчі звели до нічиєї.

"Динамо", вихованцем якого є Йовічевіч, достроково стало чемпіоном Хорватії в кінці червня.