Колишній тренер "Динамо" може очолити "Дніпро-1"
Ексфутболіст, тренер і функціонер "Карпат" Ігор Йовічевіч є одним з кандидатів на пост головного тренера "Дніпра-1".
За інформацією FCDnipro.com, хорватський фахівець прийде в команду в разі відставки Дмитра Михайленка.
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Менеджмент "Дніпра-1" все ж має намір розірвати контракт з тренером вже на цьому тижні, хоча сам він не хоче йти.
Йовічевіч покинув "Динамо" Загреб
- Загребське "Динамо" 6 липня офіційно оголосило про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем.
- Йовічевіч очолив "Динамо" 22 квітня. Під керівництвом 46-річного тренера команда провела 7 матчів у чемпіонаті Хорватії.
- Загребці здобули 3 перемоги, зазнали двох поразок та два матчі звели до нічиєї.
- "Динамо", вихованцем якого є Йовічевіч, достроково стало чемпіоном Хорватії в кінці червня.
Що відомо про Йовічевіча?
Очолював команду загребського "Динамо" до 19 років. Працював у львівських "Карпатах" (2014-2015 роки), а також був гравцем "зелено-білих" (2002-2004).
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