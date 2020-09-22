Український нападник Артем Кравець після розірвання угоди з "Динамо" одразу ж знайшов собі новий клуб. 31-річний форвард буде виступати в Туреччині за "Коньяспор".

Про підписання угоди повідомляє офіційний сайт "Коньяспора". Контракт з Артемом кравцем підписаний на два роки. Варте уваги Йовічевіч офіційно очолив "Дніпро-1" В новому клубі Артем Кравець буде виступати під номером "23".

Кравець підписав угоду з "Коньяспором" / Фото ФК "Коньяспор" Артем Кравець: повернення в "Динамо" та розірвання контракту через місяць Артем Кравець цей сезон розпочав у київському "Динамо". Однак повернення до команди видалося невдалим. Через місяць після підписання контракту, клуб та гравець погодилися розірвати угоду достроково.

Кравець провів лише один офіційний матч за "Динамо" – вийшов на заміну на 23 хвилини в останній зустрічі проти "Львова". У чотирьох зустрічах навіть не потрапляв до заявки на гру. зіграв в товариському матчі проти "Колоса".

Причиною розірвання угоди з "Динамо" кравець назвав бажання отримувати більше ігрової практики, щоб потрапити до збірної України.

Кравець вже має доступ виступів в Туреччині – до "Динамо" він повернувся з "Кайсеріспора", за який виступав 2,5 роки.