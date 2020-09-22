Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала стадію 1/8 фіналу на престижному турнірі у Страсбурзі (Франція). За вихід у чвертьфінал Світоліна перемогла польську тенісистку Магду Лінетт.

Магда Лінетт – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 5:7)

До речі Костюк без проблем перемогла Шинікову у кваліфікації Ролан Гаррос

Хід матчу

Світоліна краще розпочала поєдинок і вже в третьому геймі зробила брейк, пише 24 канал. Ведучи 3:1, українка та 28-річна полячка влаштували обмін брейками і доля партії визначалася на тай-брейку.

Удача була на стороні українки, яки виграла тай-брей з розгромним рахунком 7:0.

У другій партії Лінетт та 26-річна Світоліна продовжили "гойдалки". Тенісистки оформили по два брейки, причому українка програвала 5:4 і Магда подавала на сет.

Зробивши вчасний брейк, Світоліна вирівняла рахунок, а в наступному геймі вийшла вперед – 6:5. У наступному геймі українка зробила черговий брейк і виграла партію, а відтак і матч.

Наступною суперницею Світоліної стане представниця Швейцарії – 23-річна Жіл Белен Тайхманн.

Уже в неділю Світоліна стартує на третьому у 2020 році турнірі серії Гренд Слем – Ролан Гаррос. Відкритий чемпіонат Франції в Парижі стартує 27-го вересня. Хто стане першою суперницею Світоліної в основній сітці ще не відомо.