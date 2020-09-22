Світоліна вийшла в 1/4 фіналу престижного турніру у Франції
Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала стадію 1/8 фіналу на престижному турнірі у Страсбурзі (Франція). За вихід у чвертьфінал Світоліна перемогла польську тенісистку Магду Лінетт.
Магда Лінетт – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 5:7)
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Хід матчу
Світоліна краще розпочала поєдинок і вже в третьому геймі зробила брейк, пише 24 канал. Ведучи 3:1, українка та 28-річна полячка влаштували обмін брейками і доля партії визначалася на тай-брейку.
Удача була на стороні українки, яки виграла тай-брей з розгромним рахунком 7:0.
У другій партії Лінетт та 26-річна Світоліна продовжили "гойдалки". Тенісистки оформили по два брейки, причому українка програвала 5:4 і Магда подавала на сет.
Зробивши вчасний брейк, Світоліна вирівняла рахунок, а в наступному геймі вийшла вперед – 6:5. У наступному геймі українка зробила черговий брейк і виграла партію, а відтак і матч.
Наступною суперницею Світоліної стане представниця Швейцарії – 23-річна Жіл Белен Тайхманн.