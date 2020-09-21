Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу взяв із собою у Бельгію 23-х футболістів. У заявку на матч проти "Гента" у Лізі чемпіонів потраплять 18 гравців.

Сьогодні, 21 вересня, "Динамо" вилетить у Бельгію на матч проти "Гента", повідомив офіційний сайт клубу.

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Кого взяв Луческу у Бельгію

Воротарі : Бойко, Бущан, Нещерет

: Бойко, Бущан, Нещерет Захисники : Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов

: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелев

Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелев Нападники: Родрігеш, Супряга

Виліт запланований на 16:30, у повітрі літак із динамівською делегацією проведе трохи менше як три години.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Гент" – "Динамо" відбудеться 23 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00. Матч-відповідь команди зіграють 29 вересня.

Додамо, що у складі бельгійського суперника грають три українці – Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус. Останній може пропустити перший матч проти киян. Українець перебуває у не надто хорошій формі.