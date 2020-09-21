Артем Кравець пояснив, чому покинув "Динамо" через місяць після підписання контракту
Нападник Артем Кравець покинув "Динамо". Сталося це через місяць після того, як форвард підписав з киянами контракт.
Кравець підписав контракт з "Динамо" 20 серпня. Вже 21 вересня стало відомо, що нападник та керівництво клубу "дійшли згоди про розірвання контракту". Таке рішення було прийнято після бесіди із головним тренером Мірчею Луческу та президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.
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"Керівництво київського клубу пішло назустріч Артему та дало можливість перейти до іншої команди, де він зможе отримувати більше ігрової практики", – запевнили в "Динамо".
Версія Кравця
Саме бажання отримувати ігрову практику Кравець назвав головою причиною, чому він вирішив так швидко покинути "Динамо".
"Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України і взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи. Це моя мрія і мета, для досягнення якої необхідно отримувати постійну ігрову практику. Поспілкувавшись із головним тренером, зрозумів, що в «Динамо» це буде зробити складно. Оскільки у мене є варіанти продовження кар'єри в командах, де я отримаю більше ігрового часу, порадився з керівництвом «Динамо», сім'єю і прийняв рішення поборотися за путівку на чемпіонат Європи у складі збірної", – заявив Кравець в коментарі офіційному сайту "Динамо".
Де саме продовжить кар'єру нападник – поки невідомо. Він заявив, що поки має два варіанти, які розглядає. Нову угоду планує підписати найближчим часом.