Нападник Артем Кравець покинув "Динамо". Сталося це через місяць після того, як форвард підписав з киянами контракт.

Кравець підписав контракт з "Динамо" 20 серпня. Вже 21 вересня стало відомо, що нападник та керівництво клубу "дійшли згоди про розірвання контракту". Таке рішення було прийнято після бесіди із головним тренером Мірчею Луческу та президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

Більше про це Кравець офіційно покинув "Динамо"

"Керівництво київського клубу пішло назустріч Артему та дало можливість перейти до іншої команди, де він зможе отримувати більше ігрової практики", – запевнили в "Динамо".

Важливо! Артем Кравець зіграв за "Динамо" лише в одному офіційному матчі – в зустрічі проти "Львова" провів 24 хвилини. Він також зіграв у товариському матчі проти "Колоса". В решті чотирьох офіційних зустрічах він навіть не потрапив до заявки на матч.

Версія Кравця

Саме бажання отримувати ігрову практику Кравець назвав головою причиною, чому він вирішив так швидко покинути "Динамо".

"Мені 31 рік, у мене є амбіції поборотися за місце у збірній України і взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи. Це моя мрія і мета, для досягнення якої необхідно отримувати постійну ігрову практику. Поспілкувавшись із головним тренером, зрозумів, що в «Динамо» це буде зробити складно. Оскільки у мене є варіанти продовження кар'єри в командах, де я отримаю більше ігрового часу, порадився з керівництвом «Динамо», сім'єю і прийняв рішення поборотися за путівку на чемпіонат Європи у складі збірної", – заявив Кравець в коментарі офіційному сайту "Динамо".

Востаннє Артем Кравець виступав за збірну України у червні 2019 року. Після цього він не отримував виклики до стану "синьо-жовтих".

Де саме продовжить кар'єру нападник – поки невідомо. Він заявив, що поки має два варіанти, які розглядає. Нову угоду планує підписати найближчим часом.