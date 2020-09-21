За потрапляння в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції з тенісу позмагаються одразу чотири українки. Вони отримали суперниць у першому раунді кваліфікації.

У кваліфікації "Ролан Гаррос" виступлять Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

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Важливо! Одразу чотири українки виступлять в основній сітці турніру – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.

Марта Костюк отримала другий номер посіву. І кваліфікацію турніру розпочне проти Ізабелли Шинікової з Болгарії. Костюк двічі вигравала у суперниці.

Леся Цуренко за вихід у друге коло кваліфікації позмагається з Чагли Буюкакчай. Проти представниці Туреччини українка грала чотири рази, і всі матчі виграла.

Це вперше з 2014 року Цуренко розпочинатиме виступи на "Ролан Гаррос" із кваліфікації. Попередні п'ять сезонів українка стартувала з основної сітки змагань.

Ангеліна Калініна теж отримала в суперниці тенісистку, яку вже перемагала на корті. Це Вікторія Голубич зі Швейцарії. Калініна ще жодного разу не грала в основній сітці "Ролан Гаррос", чотири рази зупинившись на стадії кваліфікації.

Дарія Снігур ще у 2019 році виступала у юніорських турнірах, де перемогла на "Вімблдоні". На юніорському "Ролан Гаррос" тоді вона дійшла до чвертьфіналу. У 2020 році дебютний матч на дорослому Відкритому чемпіонаті Франції у кваліфікації їй випало провести проти Барбари Хаас з Австрії.