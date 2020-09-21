Відкритий чемпіонат Франції з тенісу відбудеться без українців. Єдині представники України, які виступали серед чоловіків, поступилися ще на етапі кваліфікації.

Місце в рейтингу не дозволив Ілля Марченку та Сергію Стаховському розраховувати на потрапляння в основну сітку турніру. На відміну від жінок, де в нас точно виступлять чотири представниці (ще чотири намагатимуться пробитися через сито кваліфікації).

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Марченко та Стаховський повинні були подолати три раунди кваліфікації. Але вилетіли вже після першого матчу на "Ролан Гаррос".

Марченко поступився німцеві Янніку Мадену. Хоча саме українець виграв перший сет. Однак три брейки у другому сеті (Марченко зробив лише один зворотній брейк) та ще дві виграні подачі суперники у третьому сеті дозволили Мадену виграти ці сети, і матч загалом.

Ілля Марченко – Яннік Маден 1:2 (6:4, 2:6, 1:6)

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Стаховський теж намагався нав'язати боротьбу своєму супернику – колумбійцеві Даніелю Галану. Але зробив це лише у першому сеті, де переможець визначився на тай-брейку. Дві виграні подачі суперника у другому сеті принесли перемогу колумбійцеві.

Сергій Стаховський – Даніель Галан 0:2 (6:7 (5), 3:6)

Таким чином чоловічий "Ролан Гаррос" в цьому році відбудеться без українців.