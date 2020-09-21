Київське "Динамо" на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" відправилося чартером. За цей політ УЄФА доведеться заплатити 40 тисяч євро.

УЄФА не рекомендує клубам на міжнародні матчі користуватися загальними літаками. Тож на гру проти "Гента" в Бельгію київське "Динамо" відправилося чартером. Оплату за цей чартер на себе візьме УЄФА.

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Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, щоб полегшити витратну відомість клубів у гостьових матчах, УЄФА компенсує кожному клубу по 40 тисяч євро на чартерний рейс.