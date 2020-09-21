УЄФА заплатить 40 тисяч євро за політ "Динамо" на матч проти "Гента" в Бельгію
Київське "Динамо" на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" відправилося чартером. За цей політ УЄФА доведеться заплатити 40 тисяч євро.
УЄФА не рекомендує клубам на міжнародні матчі користуватися загальними літаками. Тож на гру проти "Гента" в Бельгію київське "Динамо" відправилося чартером. Оплату за цей чартер на себе візьме УЄФА.
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Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, щоб полегшити витратну відомість клубів у гостьових матчах, УЄФА компенсує кожному клубу по 40 тисяч євро на чартерний рейс.
- Київське "Динамо" 23 вересня проведе матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У Бельгії команда зіграє проти "Гента".
- На цей матч головний тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв 23 гравців.
- Медичний протокол УЄФА, прийнятий через коронавірус, обмежує кількість учасників делегації команди на матч Ліги чемпіонів 45 особами (включно з гравцями та тренерами).
- Перед відправленням на матч, гравці, тренерський штаб та адміністративний персонал "Динамо" пройшли ще одне тестування на коронавірус. Інфекції виявлено не було.
- Матч-відповідь між командами відбудеться 29 вересня в Києві.
- Переможець цієї пари вийде у груповий етап Ліги чемпіонів. Інша команда продовжить свої виступи у групі Ліги Європи.
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