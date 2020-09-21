Нападник київського "Динамо" Артем Кравець несподівано покинув киян. Сторони дійшли згоди про розірвання контракту.

Інформацію про розірвання контракту повідомила пресслужба київського клубу.

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Несподіване рішення

Таке рішення було прийнято після розмови із головним тренером Мірчею Луческу та президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

Керівництво клубу вирішило піти назустріч 31-річному нападнику, який лише нещодавно повернувся у команду киян. Його контракт із клубом був розрахований на два роки з опцією продовження.

"Динамо" дало можливість Кравцю змінити клуб, де він зможе отримувати більше ігрової практики.

Додамо, що нападник вже зумів відзначитись голом після повернення у Київ. Це сталось у товариському матчі проти "Колосу".