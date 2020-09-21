Кравець офіційно покинув "Динамо"
Нападник київського "Динамо" Артем Кравець несподівано покинув киян. Сторони дійшли згоди про розірвання контракту.
Інформацію про розірвання контракту повідомила пресслужба київського клубу.
Читайте також: Супряга покине "Динамо" за однієї умови: відповідь Луческу
Несподіване рішення
Таке рішення було прийнято після розмови із головним тренером Мірчею Луческу та президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.
Керівництво клубу вирішило піти назустріч 31-річному нападнику, який лише нещодавно повернувся у команду киян. Його контракт із клубом був розрахований на два роки з опцією продовження.
"Динамо" дало можливість Кравцю змінити клуб, де він зможе отримувати більше ігрової практики.
Додамо, що нападник вже зумів відзначитись голом після повернення у Київ. Це сталось у товариському матчі проти "Колосу".
- Артем Кравець – вихованець ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського, куди потрапив у віці 13 років. Після закінчення навчання виступав за "Динамо-2" і молодіжну команду клубу, періодично залучаючись до першої команди київського "Динамо".
- Дебютував у складі "біло-синіх" у вищій лізі чемпіонату України 17 червня 2007 року в останньому турі в гостьовому матчі проти київського "Арсеналу" (1:0), вийшовши після перерви на заміну замість угорця Балажа Фаркаша.
- Всього в чемпіонаті України за "Динамо"Кравець провів 65 матчів (забив 26 м'ячів), в Кубку України 11 матчів (3 м'ячі), в Суперкубку України 1 матч і в єврокубках 28 матчів (4 м'ячі). Всього – 105 ігор (33 м'ячі).