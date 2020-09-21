Організатори "Ролан Гаррос" різко змінили призові за турнір: скільки отримають тенісисти
У Парижі стартувала кваліфікація на Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. Його учасники отримають призові в залежності від того, як далеко пройдуть у турнірі. Однак у 2020 році сума призових значно відрізнятиметься від тої, яка була у 2019 році.
Зміни в розподілі призових пов'язані з пандемією коронавірусу, щоб підтримати тенісистів з нижчих рейтингом, повідомили в ATP. Відтак значно більші призові, аніж минулоріч, отримають тенісисти, які вилетять у кваліфікації чи на початкових етапах "Ролан Гаррос". Натомість меншу суму отримають фіналіст та переможець турніру.
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Так, за поразку у першому кваліфікаційному раунді тенісист отримає 10 тисяч євро, що на 42% більше, аніж у 2019 році.
Виліт у першому раунді турніру принесе тенісисту 60 тисяч євро, що на 30% більше, аніж минулоріч.
Однак збільшення призових на перших етапах турніру призвело до зменшення сум винагород на наступних стадіях. Якщо у 2019 році вихід у другий раунд турніру передбачав 87 тисяч євро призових, то у 2020 році – вже 84 тисячі.
Переможець "Ролан Гаррос" отримає 1,6 мільйона євро, що становить лише 70% від минулорічної суми (2,3 мільйона євро). Фіналіст отримає 850 тисяч євро (у 2019 році – 1,18 мільйона євро).
- Основна сітка турніру "Ролан Гаррос" стартує 27 вересня. З 21 вересня розпочалися матчі кваліфікації.
- Турнір перенесли з травня на вересень через пандемію коронавірусу.
- У кваліфікації чоловічого "Ролан Гаррос" виступлять Ілля Марченко та Сергій Стаховський.
- Одразу чотири українки виступлять в основній сітці турніру – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.
- Відразу троє українок спробують пробитися в основну сітку "Ролан Гаррос" через сито кваліфікації. Зокрема, це Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.