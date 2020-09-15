15 серпня "Динамо" та АЗ зіграли у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Матч закінчився впевненою перемогою господарів поля.

Динамо – АЗ 2:0

Гол: Родрігес, 49, Шапаренко, 86

Дивіться також Динамо – АЗ Алкмаар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Перед матчем

Команда Мірчі Луческу перед відповідальним протистоянням допустила втрату очок в національній першості, зігравши в безгольову нічию з чернігівською "Десною".

АЗ в минулий вікенд повинен був проводити зустріч зі "Зволле" в рамках першого туру чемпіонату Нідерландів, але цей матч був перенесений для того, щоб "фермери" якнайкраще підготувалися до київського поєдинку. Ця обставина свідчить про серйозність намірів команди Арне Слота, яка збирається вивезти зі столиці України путівку до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Турнірні шляхи "Динамо" та АЗ раніше перетиналися в груповому турнірі Ліги Європи сезону 2010/2011. Тоді кияни двічі обіграли голландський клуб. У Алкмаарі "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 2:1 (голи у киян забили Мілевський і Хачеріді), а в Києві виграли з рахунком 2:0 (дубль до свого активу записав Мілевський).

Примітно, що в тих поєдинках брали участь Огнєн Вукоєвіч і Олег Гусєв, які зараз входять до тренерського штабу київського клубу.

Безнадійний початок

Перший момент у матчі стався на 15-й хвилині. Подавав зліва Гудмундссон, Забарний і Миколенко пролетіли повз, але м'яч ще від одного гравця в червоному спокійно пострибав у руки Бущану.

На 26-й хвилині м'яч опинився у воротах "Динамо", але гол було скасовано. Боаду, випередивши Миколенка, з трьох метрів заштовхав м'яч у ворота... Але перед цим Гудмундссон упустив м'яч за лінію.

Все ж свій єдиний момент "Динамо" у першому таймі "біло-сині" створили. Кендзьора з правого флангу прострілив у центр штрафного, і Буяльський завдав удар – Влаар підставив голову і вибив м'яч.

Дуже непереконливий перший тайм від "Динамо". АЗ володів перевагою більшу частину тайму, але реальних небезпечних моментів команди так створити і не змогли.

Атакувальне "Динамо"

Після перерви Стенгс без опору змістився праворуч, пробив з лівої ноги... Бущан і не рипнулся. На щастя, м'яч пройшов повз ближню стійку воріт.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Одразу за декілька хвилин Жерсон Родрігес вивів вперед "Динамо". Обрізка від АЗ, Буяльський увійшов в штрафну, викотив на вільного Жерсона, а той розібрався з воротарем.

Відео голу Родрігеса

На 60-й хвилині Супряга ледь не відкрив лік своїх голів у єврокубках. Владислав прийняв м'яч на лівому фланзі, увійшов в штрафну, обіграв захисника, але занадто зблизився з воротарем і уткнув м'яч прямо в нього.

Через декілька хвилин Де Пена протягнув м'яч через чужу половину, виконав простріл у штрафну, але Супряга вже пробіг лінію пасу.

"Динамо" і далі продовжувало атакувати АЗ. Класно де Пена знайшов передачею у штрафному Буяльського. Він зробив кілька спроб пробити, але дуже близько був захисник і воротар АЗ – все заблокували.

Згодом де Пена виявився на лінії штрафної суперника з м'ячем, вирішив не віддавати передачу, пробив, але несильно і в руки воротарю. Одразу ще один аналогічний момент у де Пени. На цей раз удар вийшов сильніше, але м'яч пройшов вище. Хоча контратаку можна було краще використовувати.

Наприкінці матчу "Динамо" забло другий гол і поставило крапку у матчі. Вибігли в контратаку кияни, Кендзьора подав з правого флангу, воротар помилився на виході, а Микола Шапаренко замкнув головою в порожні ворота. 2:0.

АЗ було близьке, щоб відіграти бодай один гол, але поперечина киян була проти. Два удари гостей головами в упорі до воріт... Перший відбив у поперечину Бущан. Другий – Боада з метра – знову в поперечину.