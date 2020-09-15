Російський боксер Олександр Повєткін погодився дати реванш британцю Ділліану Уайту. Другий бій між боксерами відбудеться вже восени 2020 року.

Промоутер Едді Хірн назвав офіційну дату реваншу між британцем Ділліаном Уайтом та росіянином Олександром Повєткіним. Про це він повідомив у твіттері.

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Поєдинок відбудеться 21 листопада 2020 року. Де відбудеться бій – поки не повідомляється.

It’s sure to be straight up maximum violence once again Nov 21



Alexander Povetkin & @DillianWhyte rematch #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/dvgwsdx0Le — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 15, 2020

Що відомо про протистояння Повєткін – Уайт

Боксери зустрілися наприкінці серпня. Уайт домінував протягом бою та декілька разів відправив росіянина у нокдаун.

Однак у 5 раунді Повєткін сенсаційно нокаутував Уайта. Росіянин завоював титули тимчасового і діамантового чемпіона WBС.

Для Уайта це мав бути проміжний бій перед зустріччю з переможцем поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.