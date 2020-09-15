Відомий український спортивний журналіст Костянтин Андріюк в черговий раз підняв тему арбітражу в українському футболі. За словами інсайдера, до нього на умовах анонімності звернулися кілька арбітрів і асистентів суддів, які працюють в УПЛ і Першій лізі.

Так, за словами Андріюка, український корпус незадоволений свавіллям і методами роботи глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Журналіст опублікував пости у фейсбуці.

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Пряма річ автора:

"1. 13-14 липня упродовж наради серед арбітрів УПЛ (було присутньо 28 осіб) особисто Лучано Лучі наказав – дослівно: "4 команди – "Металіст", "Оболонь", "Агробізнес" та "Інгулець", це банда, з якою треба діяти дуже жорстко". Таким чином, Лучано Лучі дав прямі вказівки, як судити матчі завершення 1 Ліги. Фактично розділивши команди на "наші" та "не наші".

2. Куратор асистентів арбітрів, член комітету арбітрів УАФ – Ярмолинський Л. М. в багатьох випадках "вирішує" питання переходів/ротації між лігами; йому також вказують кого і на які матчі призначати.

3. Співробітник комітету арбітрів УАФ –Приступа С. (наприкінці сезону 2019/20) телефонував (за вказівками 1-го віце-президента УАФ – Вадима Костюченка) арбітрам перед кожним матчем ФК "Волинь". Зазвичай оголошувалися суми від 100 тисяч до 200 тисяч грн.

4. Після відставки Колліни, всі підвищення та ротація арбітрів між Лігами контролюються Костюченком. За потрібний перехід та підвищення арбітра в класі, фігурують суми від 5 тисяч доларів до 10-ти".

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На наступний день Андріюк опублікував другу порцію інсайдів:

"1. 1-й віце-президент УАФ – Вадим Костюченко дає прямі команди керівнику комітету арбітрів Лучано Лучі, кого з арбітрів і на який тур призначати. Загалом ця інформація не нова, але вкотре дістала своє підтвердження

2. Арбітри, які не виконують або відмовляються виконувати повставлені завдання судити "потрібно" – надалі не отримують призначень або відстороняються до завершення сезону. Серед таких в УПЛ – Бойко, Козик, Балакін в УПЛ та Бондар у 1 Лізі.

3. Арбітрам УПЛ – Можаровському, Абдулі, Кутакову, Труханову у грудні 2019 від комітету арбітрів було надіслано листи погрози про їхнє погане, читай "неправильне" суддівство. Цим арбітрам пригрозили дочасним завершенням кар’єри!

4. Щороку УЄФА перераховує на роботу школи молодого арбітра УАФ 100 тисяч євро. Але на навчання ці кошти не виділяються? Чи цікавиться тим, де вони сеньйор Лучі?

5. Арбітри та асистенти U-19, та 2 Ліги постійно працюють в мінус! Бо їхні гонорари взагалі не покривають витрати на проїзд на матчі. Повне сприяння корупції та підштовхування цих арбітрів брати хабарі та "вбивати" команди на полі.

Один з арбітрів з цих ліг на витримав і написав офіційного листа на адресу Лучі. Де вказав, що кошти на його проїзд маршрутом – Маріуполь-Ужгород не покривають і 50% вартості його гонорару".

Крім того, за словами Андріюка, який також посилається на слова арбітрів і надані йому скріншоти листувань, Лучано Лучі робив наступне:

1. Висловлювання арбітражних експертів Лучі називав "мастурбацією мозку".

2. На інсайдерські заяви журналістів Лучі реагував прямими погрозами про звільнення своїх підлеглих.

3. Називав головного тренера "Олександрії" Володимира Шарана "дурнем" і "посилав" його (не особисто).

4. Капітана "Інгульця" Владислава Лупашко називав "тупим ідіотом" і просив арбітрів "запам'ятати його".

5. Називав капітана "Динамо" Сергія Сидорчука "дурнем".

6. Президент ФК "Рух" – Григорій Козловський, за словами Лучано, не просто "ідіот". Він ще й "виродок", на додачу.

7. Президент "Динамо" Ігор Суркіс має піти куди по далі. Знову ж таки за словами самого Лучано Лучі.

Скріншоти, які опублікував Костянтин Андріюк: