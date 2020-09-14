Колишній гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про заборгованість по зарплатах в луганській команді.

Виявляється, що "Зоря" вже 3 місяці не виплачує зарплату своїм гравцям. Про це Рафаїлов написав у Facebook.

Як це було: "Зоря" несподівано програла "Маріуполю" та зазнала другої поспіль поразки: відео

Вчорашня гра "Зорі" викликала гнітюче враження. Одна світла пляма – Микита Шевченко. Всі дружно накинулися на Скрипника. Повірте, він робить все, що може. Причина не в ньому. Важко керувати командою, перед якою заборгованість із зарплати три місяці і йде четвертий. Іноземці, які прийшли взимку, за сім місяців роботи, нелегкої роботи, отримали три зарплати. Як і чим мотивувати гравців?

"А новоприбулі... Вони що горять бажанням грати, спостерігаючи таку ситуацію? Всі чекають грошей від УЄФА, які надійдуть в кінці листопада, але ними будуть покриті борги і витрати на участь в змаганнях, плюс обіцяна президентом премія. А далі що? О, так, чекаємо, що власником "Зорі" стане хтось з основних акціонерів Tesla або Saudi Oranco", – написав Рафаїлов.

Поразка "Зорі"

13 вересня другої поспіль невдачі у новому сезоні УПЛ зазнала "Зоря". Луганський клуб у стінах поступився "Маріуполю" (0:1). У першому турі "Зоря" програла "Десні".

Єдиний гол у складі "Маріуполя" забив Топалов після подачі від Кулакова на 61-й хвилині. У кінцівці поєдинку азовці залишилися в меншості після видалення Ігнатенка, але це не допомогло "Зорі" зрівняти рахунок.

"Маріуполь" здобув першу перемогу під керівництвом тренерського штабу Остапа Маркевича.