"Зоря" зіткнулась із проблемами перед матчем з "Шахтарем": у лідера команди виявили коронавірус
Луганська "Зоря" втратила одного з гравців основного складу перед складним матчем проти донецького "Шахтаря". У Дмитра Хомченовського виявлено позитивний тест на коронавірус.
Пресслужба луганського клубу офіційно повідомила про позитивний тест у футболіста. Хомченовський вже відправився на самоізоляцію, інші гравці команди активно готуються до поєдинку третього туру чемпіонату України проти чинного чемпіона "Шахтаря".
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Кадрова втрата у складі "Зорі"
Гравець відчув нездужання, тому медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. Результат якого виявився позитивним. Він єдиний з футболістів, хто здав позитивний тест на коронавірус.
Хомченовський перебуває на самоізоляції під постійним наглядом лікаря команди. "Зоря" повідомила Прем'єр-лігу і медичний департамент УАФ про зараження.
Наголосимо, що УЄФА рекомендував не переносити матчі чемпіонату України через COVID-19. Перенесення може відбутися лише у тому разі, якщо клуб не може включити до заявки на матч 14 здорових футболістів.
- Додамо, що луганська "Зоря" переживає не найкращі часи. У "Зорі" вже 3 місяці не виплачує зарплату своїм гравцям. 13 вересня другої поспіль невдачі у новому сезоні УПЛ зазнала "Зоря". Луганський клуб у стінах поступився "Маріуполю" (0:1). У першому турі "Зоря" програла "Десні".
- Єдиний гол у складі "Маріуполя" забив Топалов після подачі від Кулакова на 61-й хвилині. У кінцівці поєдинку азовці залишилися в меншості після видалення Ігнатенка, але це не допомогло "Зорі" зрівняти рахунок. "Маріуполь" здобув першу перемогу під керівництвом тренерського штабу Остапа Маркевича.