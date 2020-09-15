Луганська "Зоря" втратила одного з гравців основного складу перед складним матчем проти донецького "Шахтаря". У Дмитра Хомченовського виявлено позитивний тест на коронавірус.

Пресслужба луганського клубу офіційно повідомила про позитивний тест у футболіста. Хомченовський вже відправився на самоізоляцію, інші гравці команди активно готуються до поєдинку третього туру чемпіонату України проти чинного чемпіона "Шахтаря".

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Кадрова втрата у складі "Зорі"

Гравець відчув нездужання, тому медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. Результат якого виявився позитивним. Він єдиний з футболістів, хто здав позитивний тест на коронавірус.

Хомченовський перебуває на самоізоляції під постійним наглядом лікаря команди. "Зоря" повідомила Прем'єр-лігу і медичний департамент УАФ про зараження.

Наголосимо, що УЄФА рекомендував не переносити матчі чемпіонату України через COVID-19. Перенесення може відбутися лише у тому разі, якщо клуб не може включити до заявки на матч 14 здорових футболістів.

Хомченовський вперше прийшов у "Зорю" в 2011 році. Відіграв там трохи більше 4-х років та перейшов у іспанський клуб "Понферрадіна". Після невдалого вояжу у російський чемпіонат, Хомченовський тренувався із луганським клубом та вже влітку 2018 року знову повернувся у клуб як повноцінний гравець команди.