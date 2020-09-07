Олімпійські ігри відбудуться в Токіо наступного року незалежно від ситуації з коронавірусною пандемією.

Про це він в інтерв’ю AFP заявив віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

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Олімпійські ігри розпочнуться 23 липня 2021 року. Олімпіада пройде з COVID-19 або без нього.

"Зараз завдання організаторів – розглянути всі можливі контрзаходи, які посприяють безпечному проведенню Ігор. Деякі країни контролюють ситуацію з COVID-19, деякі – ні. Загалом має приїхати 206 збірних. Японії належить вирішити серйозну задачу", – розповів Коутс.

Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко

Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.

Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.

Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.