Збірна Італії 7-го вересня здолала команду Нідерландів у матчі другого туру Ліги націй сезону-2020. Італійці мінімально перемогли майбутнього суперника збірної України на Євро-2020 завдяки голу Барелли.

Нідерланди – Італія 0:1

Гол: Барелла, 45+1

Дивіться також: Ліга націй: результати матчів та відео голів 7 вересня

Хід гри

Початок матчу залишився за збірною Італії, яка контролювала м'яч та створила один напівмомент, пише 24 канал. На 13 хвилині Барелла завдав дальнього удару і м'яч після рикошету впав на сітку воріт.

На 17 хвилині Спінаццола продерся лівим флангом та завантажив м'яч на дальню стійку: там Дзаньоло пробив бісеклетою, але не влучив. Ще за мить гострий момент мав Іммобіле.

Нападник Італії у штрафному хитнув оборонця та пробив з-під нього: м'яч пролетів повз ворота. На 27-й хвилині Сіллессену знову довелося вступати в гру.

М'яч після удару Баррели зрикошетив від Ван Дейка і падав за спину голкіперу. Але той зайняв вдалу позицію та відвів загрозу.

Перший справді гострий момент у Нідерландів був на 32-й хвилині. Вейналдум взяв на себе гру та здійснив рейд у штрафний італійців. Забіг хавбека завершився ударом в руки Доннаруммі.

До речі: Франція – Хорватія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Італія ж відповіла ударом Інсіньє. Хавбек "Наполі" змістився з лівого флангу та завдав крученого удару. На жаль для Лоренцо, м'яч знову пролетів повз ворота.

Уже в компенсований час до першого тайму Італія досягла свого. Гості розвинули атаку після вкидання з-за бокової лінії на лівому фланзі. М'яч дійшов до Іммобіле у штрафному, який зробив навіс точно на Бареллу. Останній завдав точного удару головою – 1:0.

По перерві перший гострий момент мав Інсіньє. Лоренцо вицілював у дальній кут, проте Сіллессен витягнувся, мов струна та парирував постріл.

Італія продовжувала домінувати на футбольному полі. Натомість Нідерланди ніяк не могли знайти свою гру і вимушені були оборонятися.

Через втому італійських футболістів моменти у їх виконанні вже не були такі гострі. Втім, Нідерландам не вдавалося провести бодай одну позиційну атаку.

Уже наприкінці матчу Нідерланди отримали свій шанс вирвати нічию після стандартного положення: Френкі Де Йонг пробив головою, але Доннарумма впевнено забрав м'яч до рук.

Нідерланди влаштували навалу, але було вже надто пізно. Італія перемогла та очолила групу 1 найсильнішого дивізіону Ліги націй.

Нідерланди – Італія відеоогляд