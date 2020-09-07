Ліги націй: результати матчів та відео голів 7 вересня
Понеділок, 7-го вересня, передостанній день, в який відбуваються міжнародні матчі національних збірних. У Європі продовжився другий тур Ліги націй сезону-2020. Результати матчів та відео голів – дивіться у матеріалі Спорт 24.
Казахстан – Білорусь 1:2
Голи: Аймбетов, 62 – Бордачов, 53, Лисакович, 86
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Казахстан – Білорусь відеоогляд
Матчі, що розпочнуться о 21:45
Боснія і Герцеговина – Польща
Нідерланди – Італія
Австрія – Румунія
Ізраїль – Словаччина
Північна Ірландія – Норвегія
Чехія – Шотландія
Албанія – Литва