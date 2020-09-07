Понеділок, 7-го вересня, передостанній день, в який відбуваються міжнародні матчі національних збірних. У Європі продовжився другий тур Ліги націй сезону-2020. Результати матчів та відео голів – дивіться у матеріалі Спорт 24.

Казахстан – Білорусь 1:2 Голи: Аймбетов, 62 – Бордачов, 53, Лисакович, 86 Дивіться також: Ліга націй: результати матчів та відео голів 6 вересня Казахстан – Білорусь відеоогляд Матчі, що розпочнуться о 21:45 Боснія і Герцеговина – Польща

Нідерланди – Італія

Австрія – Румунія

Ізраїль – Словаччина

Північна Ірландія – Норвегія

Чехія – Шотландія

Албанія – Литва