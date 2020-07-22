До літніх Олімпійських Ігор 2020 року, які перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу, залишається рік. Однак оргкомітет Олімпіади в Токіо допускає варіант зі скасуванням змагань.

Президент оргкомітету "Токіо 2020" Есіро Морі вважає, що розробка вакцин і методів лікування COVID-19 буде головним фактором під час прийняття рішення про проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в наступному році, повідомляє телеканал NHK.

До слова: Олімпіада-2020 під загрозою зриву: жителі Токіо виступили проти проведення змагань

За його словами, найважливішим фактором у рішенні щодо проведення Ігор є те, чи вдасться взяти коронавірус під контроль і чи буде прогрес у розробці вакцин або методів лікування COVID-19.

Він допустив, що якщо обставини не зміняться, то Олімпіада не відбудеться, але остаточне рішення прийме Міжнародний олімпійський комітет.

Також Морі висловив думку, що перенести Ігри знову, якщо вони не відбудуться в наступному році, буде складно. Він пояснив, що міста – господарі Олімпіади названі вже аж до 2028 року. Пекін приймає зимові Ігри у 2022 році, а Париж літні – в 2024-му. На його думку, Париж навряд чи відмовиться від своєї черги на проведення Ігор.

Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко

Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.

Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.

Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.