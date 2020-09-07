У двох футболістів "Манчестер Сіті" Ріяда Мареза та Емеріка Ляпорта діагностували коронавірус.

Інформацію про зараження небезпечною інфекцією Марезом та Ляпортом підтвердили на офіційному сайті "Манчестер Сіті". Вони здали позитивний тест на COVID-19.

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У клубі додали, що після результату тесту обоє гравців одразу були відправлені на самоізоляцію відповідно до протоколів безпеки Англійської прем'єр-ліги та уряду Великобританії про карантин.

При цьому в обох гравців немає симптомів недуги.

Відзначимо, що матч "Манчестер Сіті" в першому турі АПЛ, який стартує 12 вересня, перенесли на пізніший термін. Однак причиною став не коронавірус у гравців "МанСіті", а те, що команда виступала у фіналі восьми Ліги чемпіонів. Тож гравцям треба більше часу на відновлення та відпочинок. Саме з цієї причини перенесли матч ще однієї команди – "Манчестер Юнайтед", який дійшов до півфіналу Ліги Європи.