"Рух" не зіграє найближчі матчі через спалах коронавірусу, – журналіст
Львівський "Рух" не зіграє найближчі поєдинку в УПЛ через спалах коронавірусу у команді. Гравці пішли на самоізоляцію.
Ситуація з коронавірусом не оминула львівський футбольний клуб "Рух". За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса у Twitter, футболісти здали тест на коронавірус, результати яких показали у декількох футболістів позитивний результат.
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Спалах коронавірусу
Доля найближчих матчів, які повинен був провести львівський клуб, наразі невідома. Ціла група футболістів вже відправились на самоізоляцію. Клуб поки офіційно не підтвердив ситуацію.
Нещодавно спалах коронавірусу був у клубі "Львів". Тоді гру між "Львовом" та "Минаєм" було перенесено на невизначений термін. Додамо, що таку інформацію також першим повідомив Ігор Бурбас.
Раніше повідомлялось, що "Рух" визначився із ареною, яка буде приймати домашні поєдинки львів'ян. Нею стала "Арена Львів".
- Перший домашній поєдинок для львів'ян в УПЛ мав відбутись вже 12 вересня, де "Рух" мав зустрітись із чемпіоном України минулого сезону "Шахтарем".
- У дебютному ж матчі УПЛ "Рух" програв полтавській "Ворсклі" 5:2.