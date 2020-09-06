Львівський "Рух" не зіграє найближчі поєдинку в УПЛ через спалах коронавірусу у команді. Гравці пішли на самоізоляцію.

Ситуація з коронавірусом не оминула львівський футбольний клуб "Рух". За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса у Twitter, футболісти здали тест на коронавірус, результати яких показали у декількох футболістів позитивний результат.

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Спалах коронавірусу

Доля найближчих матчів, які повинен був провести львівський клуб, наразі невідома. Ціла група футболістів вже відправились на самоізоляцію. Клуб поки офіційно не підтвердив ситуацію.

Коронавірус все більше поглинає місто Львів. На превеликий жаль, знову зачепило футбол. У таборі ФК Рух - спалах інфекції. Ціла група футболістів відправляється на самоізоляцію. Поєдинки найближчих турів - під питанням. — Igor Burbas (@iburbas) September 6, 2020

Нещодавно спалах коронавірусу був у клубі "Львів". Тоді гру між "Львовом" та "Минаєм" було перенесено на невизначений термін. Додамо, що таку інформацію також першим повідомив Ігор Бурбас.

Раніше повідомлялось, що "Рух" визначився із ареною, яка буде приймати домашні поєдинки львів'ян. Нею стала "Арена Львів".